De l’électro aux Solidarités? La programmation de cette figure embléma­tique du dancefloor a tout son sens quand on se rappelle que Stephen Fasano alias The Magician, d’origine namuroise, se produit rarement sur ses terres. Présent sur tous les fronts avec des DJ sets, ses propres productions, des remixes des plus grands noms de la scène internationale, des nouvelles signatures sur son label Potion Records ou des mixtapes toujours inventives, le prestidigitateur des beats emmènera les noceurs jusqu’au bout de la nuit lors de la soirée d’ouverture.

Stephan Eicher (27/8, 19h30)

Sensible, épique, festif et délicat à la fois”. Voilà ce que nous écrivions à propos d'Ode, album du retour d’un Stephan Eicher toujours changeant. Après des années agitées, le troubadour helvète retrouve des couleurs et ose l’inédit avec la complicité du romancier Philippe Djian. Il ­présentera les chansons de ce dernier disque sans oublier ses grands classiques. Il a même repris récemment son tube ­dark-wave "Eisbär" écrit avec son groupe Grauzone. Trop bien.

Émilie Simon (27/8, 17 h)

En 2003, elle secouait la chanson française avec un premier album portant simplement son nom. On la qualifiait de Björk française, on craquait pour ses chansons nappées d’électro et de poésie, elle épatait avec sa reprise toute ­personnelle de "I Wanna Be Your Dog" d’Iggy And The Stooges et elle raflait une Victoire de la musique. Vingt ans plus tard, elle propose une version rework de son premier disque qui ne recueille que des éloges.

Tamino (27/8, 18 h)

À Rock Werchter, le 30 juin, ils étaient 20.000 sous le chapiteau The Barn, et au moins autant à l’extérieur pour suivre sa prestation sur grand écran. Surnommé le Jeff Buckley belge, l’auteur-compositeur flamand d’origine égyptienne pose sa voix d’ange sur des chansons solaires. Fragile, sincère, intense…, les qualificatifs ne manquent pas pour cerner Sahar (“Juste avant l’aurore”), deuxième album de Tamino paru l’automne dernier, quelque part à la croisée des cultures. À ne pas rater.