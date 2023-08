Dolly Parton : “Qu’y a-t-il de mieux que de chanter Let It Be avec Paul McCartney ? Le faire aussi avec Ringo Starr”

À 77 ans, Dolly Parton continue d’enchaîner les succès à un rythme impressionnant. En novembre dernier, elle entrait dans le Rock’n Roll Halle of Fame et désormais, elle ajoute quelques-uns des plus grands noms du rock à sa discographie. Elle a en effet repris Let It Be avec l’aide des deux derniers Beatles survivants. “Qu’y a-t-il de mieux que de changer Let It Be avec Paul McCartney, qui a composé la chanson ?, demande-t-elle sur X (ex-Twitter). Et en plus de ça, il joue au piano. Eh bien, nous avons encore fait mieux, quand Ringo Starr nous a rejoints à la batterie, Peter Frampton à la guitare et Mick Fleetwood. Sérieusement, à quel point c’est mieux ?”