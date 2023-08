Kidzik, le festival musical pour les petites oreilles, est de retour

En cette fin de période festivalière, quoi de mieux que les enfants, aussi, profitent des festivals. Le Kidzik ayant cette particularité d’être un festival “comme pour les grands”. En effet, chacun paie sa place pour les spectacles, adultes comme enfants. Pour les ateliers, pour chaque enfant payant, un accompagnateur gratuit est autorisé. “La musique, ça s’écoute… et ça se vit !”, rappelle le festival pédagogique louvaniste. “Au Kidzik, nous proposons des ateliers divers et variés pour que les enfants puissent expérimenter la matière sonore en dansant, en s’en inspirant pour créer, en découvrant de nouveaux instruments et autres manières de faire vivre le son…”

Kidzik Festival ©Kidzik Festival

Des concerts aussi pour bébés !

”Au Kidzik, on accueille toutes les oreilles, des plus minuscules aux plus grandes !”, assure le festival. “C’est pourquoi nous veillons à programmer des spectacles pour les tout-petits, afin de leur faire vivre leurs premiers émois musicaux et les laisser gazouiller en chœur !” En effet, pour sa 14e édition ces 25, 26 et 27 août, le Kidzik propose quatre concerts pour les plus petits : Slouchaï, le samedi 26 août à 10h et 11h30 ; Dodo ti baba, le samedi 26 août à 17h ; L’îlot marmots, le dimanche 27 août à 10h, 11h et 12h ou encore Dans les bois, le dimanche 27 août à 14h30 et 16h30.

Toutes les infos et réservations sont à retrouver ici. Tout comme la “Kidzik Radio”, une webradio -aussi disponible sur application mobile- entièrement gratuite avec des podcasts thématiques, des playlists musicales et de nombreux contenus pédagogiques, destinée aux 0-10 ans.