Toto Cutugno a composé quelques-uns des plus grands tubes de la chanson française

Le filon est tellement bon que Joe Dassin va allègrement puiser dans le répertoire de Toto Cutugno : “Et si tu n’existais pas”, “Le jardin du Luxembourg”, “Il était une fois nous deux”, “Et l’amour s’en va”, “Salut”, “L’albatros”, etc.

Il n’est pas le seul à avoir dans l’oreille les mélodies de l’Italien. Michel Sardou aussi a flairé la bonne affaire. La musique de “En chantant”, c’est Toto Cutugno. Idem pour “Musica”.

L’un des plus grands succès de Dalida, “Laissez-moi danser”, est aussi signé Toto Cutugno. Ou encore “La femme est la nuit” sur l’album du même titre. De son côté, Sheila a craqué pour “Kennedy Airport”, tout comme Mireille Mathieu qui chantera sur sa musique.

Hervé Vilard n’est pas en reste. Il adapte plusieurs chansons de l’Italien, dont “L’Italiano” devenue “Méditerranéenne” par l’entremise d’une collaboration avec Didier Barbelivien.

Johnny puise aussi à la source pour “Derrière l’amour”, en 1976. Comme Claude François pour “Écoute ma chanson”.

Il a eu plus de succès à l’étranger qu’en Italie

C’est paradoxal mais Toto Cutugno a eu bien plus de succès à l’étranger que dans son propre pays qu’il loue pourtant si bien dans "L'Italiano”. En particulier dans les pays francophones comme en attestent les adaptations citées ci-dessus. Il a pourtant signé 20 albums, dont 16 en italien et 2 en espagnol et autant en français. Il a vendu pas moins de 95 millions de disques, 33 et 45 tours confondus ! C'est énorme.

Il ne faut pas oublier qu’il a aussi offert à l’Italie sa deuxième victoire à l’Eurovision après celle de Gigliola Cinquetti en 1964. C’était en 1990, lors de la 45e édition du concours organisée à Zagreb, dans ce qui était alors la Yougoslavie. Un succès remporté avec un titre de son cru, “Insieme : 1992”, vantant… l’unité européenne.

Il a fait chanter Enzo Scifo

Plus anecdotique mais qui concerne plus les Belges et surtout les amateurs de football, Toto Cutugno est le compositeur du seul 45 tours jamais enregistré par Enzo Scifo en solo. Il s’agit de “Gagné d’avance” paru en 1985, sur un texte de Jacques Duval. La chanson n’est pas restée dans les oreilles, la carrière de chanteur de l’ex-numéro 10 des Diables Rouges également. On peut même dire qu'elle a fait pschit.

Toto Cutugno est mort “des suites d’une longue maladie” ce mardi 22 août à l’âge de 80 ans. On lui avait déjà diagnostiqué un cancer de la prostate en 2007.