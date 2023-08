Tubes de l’été : voici les titres les plus écoutés en Belgique

Résultat ? “En tête de la liste mondiale, avec plus de 390 millions de streams cet été, on trouve Eslabon Armado et Peso Pluma avec leur tube “Ella Baila Sola” !, indique le communiqué. La deuxième place est occupée par “Where she goes”, de Bad Bunny suivi de “Seven (feat. Latto)” de Jung Kook et Latto qui complètent le top 3.”

Et dans notre plat pays ? C’est David Kushner et son tube Daylight qui truste la première marche du podium devant “Tattoo” de Loreen et “Sprinter” de Dave, Central Cee. Sans oublier Miley Cyrus (et son tube Flowers) qui a rappelé à tous les Belges que, même durant l’été, on pouvait acheter des fleurs.

Quant au premier artiste belge de cette liste ? Il s’agit de Pommelien Thijs (“Erop of Eronder”), la seule artiste belge à être entrée dans le top 10 (à la 9e place). La deuxième chanteuse belge n’est autre que l’artiste Equal Camille Dhont qui arrive à la 19e place avec “Rihanna”. “Comme l’illustrent les deux artistes belges qui figurent dans notre top 20 des chansons belges de l’été, la saison a été dominée par les femmes !”, conclut ainsi le communiqué Spotify qui évoque un effet “Barbie” cite notamment “Cruel Summer” de Taylor Swift, “Vampire d’Olivia Rodrigo, Kill Bill de SZA et, justement, le “Dance The Night (From Barbie The Album) de Dua Lipa.

Le top 20 des hits les plus écoutés sur Spotify cet été en Belgique :

“Daylight” de David Kushner “Tattoo” de Loreen “Sprinter” de Central Cee, Dave “Flowers” de Miley Cyrus “Miracle (with Ellie Goulding)” de Calvin Harris, Ellie Goulding “Baby Don’t Hurt Me” de Anne-Marie, Coi Leray, David Guetta “As It Was” de Harry Styles “People” de Libianca “Erop of Eronder” de Pommelien Thijs “(It Goes Like) Nanana – Edit” de Peggy Gou “Lay Low” de Tiësto “Substitution (feat. Julian Perretta)” de Julian Perretta, Kungs, Purple Disco Machine “I’m Good (Blue)” de Bebe Rexha, David Guetta “Push Up – Main Edit” de Creeds “Dance The Night (From Barbie The Album)” de Dua Lipa “Another Love” de Tom Odell “Creepin’ (with The Weeknd&21 Savage)” de 21 Savage, Metro Boomin, The Weeknd “Bolide allemand” de SDM “Rihanna” de Camille “Stiekem” de Goldband, Maan

Le top 20 les plus écoutés cet été sur Spotify, dans le monde entier :