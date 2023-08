Mais, malgré l’absence de micro et de musique en plein milieu de sa chanson, Beyoncé ne s’est pas démontée. Ni elle ni son équipe n’ont cessé de performer, continuant à chanter et à danser. On la voit donc en vidéo continuer totalement normalement, comme si de rien n’était.

Cependant, elle a fini par quitter la scène. Par la suite, les lumières se sont éteintes et le stade a dû rester dans le noir durant dix minutes. Une fois le problème résolu, Beyoncé est remontée sur scène et a interprété pour la seconde fois “Alien Superstar” pour compenser ce premier essai raté. “Il y a des soirs où la foule crie tellement fort, est tellement électrique, que ça fait sauter le courant”, a-t-elle élégamment conclu plus tard.