Cache tétons, thé au miel, mot de passe: bienvenue dans les coulisses d’un concert d’Angèle

Ou quand deux amies, l’une parisienne, l’autre bruxelloise ont trouvé la parade pour bosser, délirer ensemble et satisfaire leurs fans au passage : devenir l’assistante et régisseuse personnelle d’Angèle le temps d’une journée. À savoir ici son concert au festival Delta de Marseille le 24 août dernier. ” J’ai envie de chialer, déjà. On est en retard de 16 minutes”, peut-on entendre de Lena, en découvrant le planning de la journée de la star belge. Et tout le travail, l’aspect physique et les préparations en coulisses que nécessite une tournée de ce calibre. “Ce qui est bien avec les backstages en festivals, c’est que si tu vas faire pipi, tout le monde le sait et te regarde”, sourit Angèle en expliquant les coulisses parfois cocasses de ce genre d’événement.

Complices, jouant avec la caméra (et leurs profils bizarres) et se lançant même un défi commun pour plus tard (se déguiser en leur alter ego), les deux amies sont aussi naturelles que délirantes tout au long de la vidéo. C’est ainsi que l’on apprend et voit les cache tétons ou sous vêtements (”voilà mes strings”) utilisés par Angèle. Mais aussi son thé au miel préparé avec soin pour soigner et préparer sa voix, ses vocalises, son tour bus, son masseur, ses équipes et danseurs, etc. Le tout en maillot de bain et lunettes. “Sinon j’ai mal à la tête”, révèle l’interprète de “Balance ton quoi”. Mention spécial à ce passage des mots de passe utilisé avec les agents de sécurité (bouillabaisse) et qui connaîtra une issue comique en fin de vidéo.

Les accents belges ne sont pas oubliés entre un serre-tête aux couleurs de la Belgique ou encore ce cadeau offert à Lena : des gaufres bien de chez nous !