Le bon bilan des Solidarités 2023 : "Un pari à 90 % réussi"

Jean-Pascal Labille, président des Solidarités et Denis Gérardy, directeur de la programmation, se montraient satisfaits à l’heure d’un premier bilan de cette édition 2023 du festival namurois au budget total de 3 millions d’euros qui devait se clôturer ce dimanche soir avec le concert très attendu de Louise Attaque.

Au total, ce sont quelque 57.000 spectateurs qui sont venus en trois jours sur le nouveau site implanté dans le béton du parc industriel Ecolys, à Suarlée, la Citadelle de Namur où se déroulait le festival jusqu’en 2023, étant en travaux de rénovation pour au moins encore quatre années. Sans surprise, le pic a été atteint ce samedi 26, avec un sold-out (20.000 spectateurs) pour une affiche à forte connotation urbaine emmenée par le populaire duo des frangins toulousains Bigflo&Oli.

Des surprises en 2024

L'édition 2024 sera celle du dixième anniversaire et se déroulera sur le même site d'Ecolys du vendredi 23 au dimanche 25 août 2024. "Nous prévoyons des surprises dans la programmation", annonce Denis Gerardy. Une chose semble sûre, l'affiche ne sera plus à 100 % francophone. Jean-Pascal Labille souhaite, pour sa part, renforcer les débats citoyens organisés dans la Casa. "Aux côtés de la programmation musicale de cette édition 2023, ce nouveau lieu de partage et de réflexion politique a été le cœur central des retrouvailles, de la convivialité et de la revendication citoyenne. Nous allons encore le développer."

Si tous les artistes (Denis Gerardy cite notamment Bigflo&Oli, RORI et Lujipeka) se félicitent de leur passage au festival et que le public s'est montré particulièrement réactif sur les concerts, la grosse frustration est venue des problèmes récurrents de mobilité et d'accessibilité. "On ne va pas se mentir. On redoutait ce qui est arrivé", regrette Denis Gerardy qui présente ses excuses aux nombreuses familles qui ont dû patienter, surtout samedi soir en clôture de BigFlo&Oli, pour emprunter les navettes TEC ramenant les festivaliers sur les deux uniques parkings publics, l'un situé à Temploux, l'autre à la gare de Namur. "Nous allons mettre en place davantage de parkings l'année prochaine et la piste d'autocars au départ de grandes villes de La Fédération est aussi une piste envisagée," poursuit Denis Gerardy. "Nous avons pu découvrir en réel les points forts et les points faibles de ce nouvel espace. Nous avons noté toutes les améliorations qui devront être apportées l'année prochaine et nous en tiendrons particulièrement compte", conclut Jean-Pascal Labille pour qui l'image emblématique de cette édition est celle de "ces dizaines d'enfants sur les épaules de leurs parents durant le concert de Bigflo&Oli."

Le top/flop de la rédaction

Lujipeka, Suzane, RORI, Aloïse Sauvage sont le top 4 des concerts. Et mention spéciale aux attractions pour Jeune Public, un festival paradis pour les enfants et idéal avant la rentrée des classes… Mais aussi aux 1400 bénévoles, souriants, serviables, bienveillants.

On a moins aimé ce nouveau site implanté dans le parc industriel d’Ecolys. S’il faut saluer la créativité des organisateurs pour embellir les lieux, tout en optimalisant l’accueil du public, un parc industriel reste un parc industriel dont l’environnement n’a rien de naturel. Certes, le lieu présente des avantages au niveau de la production (scènes, loges, catering). En cas de pluie, c’est mieux de marcher sur du bitume que dans une prairie.

Les organisateurs sont aussi conscients de la problématique de la fluidité de ce site et réfléchissent à l’agrandir sans augmenter la capacité qui restera de 20.000 personnes par jour.

En résumé, les organisateurs et le public doivent encore apprivoiser ce site et lui donner un supplément d’âme. Sous le soleil, samedi, c’était déjà beaucoup mieux que sous la pluie le vendredi.

Enfin, côté mobilité, on vous renvoie aux réseaux sociaux pour lire les témoignages de festivaliers frustrés d’avoir galéré pour regagner leurs pénates. Ceci dit, c’est le problème majeur de tous les festivals.