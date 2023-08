Les Stones et les Beatles croisent le fer sur un nouvel album

Plus qu’un demi-siècle plus tard, ceux qu’on a toujours présentés comme les frères ennemis – disons plutôt rivaux – vont remettre le couvert. Les Rolling Stones sortiront un nouvel album, plus que probablement en octobre. Ce sera le 24e de la discographie des Stones, le premier constitué de chansons originales depuis 18 ans et A Bigger Bang en 2005. Autant dire qu’il s’agit d’un événement.

C’est même un événement à double titre puisqu’il est acquis que Paul McCartney sera à la basse sur deux des chansons de ce disque baptisé Hackney Diamonds.

Confirmation par l’intéressé dans une publication brésilienne : “Je me suis rendu compte que je connaissais ces gars depuis toujours, que j’ai été à leurs concerts et eux aux nôtres, et que John [Lennon] et moi avions même fait les chœurs d’une de leurs chansons (”We Love You”, en 1967, NdlR.). Mais je n’avais jamais joué avec eux, tous ensemble, dans une même pièce. J’ai adoré ça”.

Charlie Watt, le batteur décédé il y a deux ans, sera aussi de la partie a indiqué le guitariste Ron Wood. Certaines des parties de batterie sont de son chef et ont, forcément, été mises en boîte avant sa disparition.

Le quotidien The Sun croit aussi savoir que Bill Wyman, ex-bassiste du groupe, joue sur une des chansons.

En revanche, malgré la rumeur, il est acquis que Ringo Starr n’est pas de la partie.

Rivaux ? Ennemis ?

Dans l’imaginaire collectif, les Beatles et les Stones ont souvent cette image de groupes rivaux. Pourtant, il y a de nombreuses connexions entre eux. “I Wanna Be Your Man” est une chanson composée et écrite par le tandem Lennon-McCartney que les deux Beatles ont offert à Jagger, Richards&Co. La petite histoire veut qu’en manque de morceaux pour l’album de ses protégés, le manager des Stones Loog Oldham a emmené John Lennon et Paul McCartney voir une répétition du groupe. À cette occasion, les deux Beatles ont joué une version non terminée de “I Wanna Be Your Man”. Séduits, Mick Jagger et ses comparses ont dit souhaiter l’enregistrer. Les deux Beatles l’ont donc terminée sur place. Les deux groupes en ont fait leur version.

”I Wanna Be Your Man” par les Rolling Stones.

”I Wanna Be Your Man”, par les Beatles.

L’énigme Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

Autre signe montrant la “connivence” entre les deux groupes : la légendaire pochette de l’album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band des Beatles. Parmi tous les personnages, n’essayez pas d’y retrouver les Stones. Ils n’y sont pas. En revanche, discrètement installée en bas à droite de l’image, non loin de l’actrice Diana Dors et de Shirley Temple, figure une poupée installée sur une chaise et équipée d’habits rayés rouge et blanc. Sur le pull en question, on peut lire : “Bienvenue aux Rolling Stones”.

La pochette de l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band est une des plus mythiques de l'histoire de la musique. Regardez bien ce qui est écrit sur le pull rayé rouge et blanc de la poupée qui se trouve tout en bas à droite de l'image... ©D.R.

Présent sur place lorsque la photo a été prise par son père Michael Cooper, Adam Cooper explique avoir apporté ce jour-là des jouets pour agrémenter le décor de la pochette de Sgt. Pepper’s. Parmi ces jouets, il y avait cette poupée représentant Shirley Temple. Celle-ci était vêtue, ce qu’il ne savait pas, d’un pull offert en cadeau à Mick Jagger par un fan des Stones…

En retour, les Stones ont fait apparaître les visages des quatre Beatles sur la pochette de leur album Their Satanic Majesties Request pour laquelle Cooper a aussi pris la photo.