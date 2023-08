”Je vais terminer sur ça. Je vous souhaite le meilleur dans vos projets. Je vais mettre Mosaïque Solitaire et après ça je pars en camping-car […] Merci beaucoup. Et on se capte en 2025. Merci”, a-t-il confié à ses fans.

Début août, Damso avait posté une story sur Instagram dans laquelle il annonçait à ses fans qu’il avait acheté un camping-car. “Je ne sais pas comment vous allez mais sachez qu’il y a un homme qui vient de réaliser son rêve. J’ai acheté mon camping-car”, écrivait-il.