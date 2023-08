Michel Sardou à propos de son retour sur scène le 3 octobre : “J’ai presque envie de me teindre en rouge et de faire comme Mylène Farmer”

Il a aussi beaucoup été question du retour sur scène du chanteur qui, en 2018, avait décidé de ne plus se produire en concert. Le coup d’envoi de la tournée Je me souviens d’un adieu aura lieu le 3 octobre à Rouen. Au micro de Pascal Praud, Michel Sardou a reconnu que le public lui manque. “J’aime beaucoup le théâtre mais ce n’est pas la même chose d’entrer dans une salle de théâtre, de jouer un personnage qui n’est pas le sien, de dire un texte que tu n’as pas écrit. Là (avec le concert, NdlR.), c’est moi qui rentre, moi qui parle, moi qui écrit ce que je dis. Je suis en face de salles immenses et les accueils sont beaucoup plus chaleureux qu’au théâtre.”

Il s’est dit ému de savoir que les salles vont être pleines. En revanche, il n’a pas pipé un mot de ce qu’il proposera à son public. Parce que pour l’instant, dit-il, il ne voit les choses que sur plan et sur écran. Il attend les premiers jours de répétition pour savoir si ce qu’il va proposer va plaire à ses fans. Tout juste s’est-il aventuré à dire qu’il a mis le paquet sur ce spectacle, avait des effets créés pour l’occasion. “Ça va être un grand spectacle. Ça va être très différent de ce que le public connaît de moi depuis des années.” Et d’ajouter : “J’ai presque envie de me teindre en rouge et de faire comme Mylène Farmer”.