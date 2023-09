Helmut Lotti chante “Que je t’aime” dans son show Metal rock

Il se cherchait une idée nouvelle. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a fait un virage à 180 degrés. Il a troqué les 45 musiciens de son orchestre symphonique pour un “band” de cinq spécialistes d’un rock très hard. Et le 18 juin, il a fait sensation – il a fait aussi un triomphe ! – au Graspop Metal Meeting. Cela ne devait évidemment pas rester sans suite.

Une tournée qui compte actuellement 25 dates (dont celle du Cirque Royal, le 23 novembre), a été lancée mercredi près d’Anvers, dans le très beau parc du Rivierenhof de Deurne. Double question : d’une part, le public metal va-t-il adopter, celui qui a une image de marque tellement différente ? D’autre part, ses fans de longue date sont-ils prêts pour un voyage aux extrémités du rock, dans ce qu’il a de plus dur ?

Pari gagné

Le Graspop avait déjà répondu à la première question. Pour le confirmer, mercredi à Deurne, le public de “métalleux”, comme ils se nomment eux-mêmes, était présent. En majorité, habillés comme vous et moi. Il y avait quand même quelques “uniformes” du style Easy Rider. Débardeurs de cuir richement décorés des logos d’AC/DC, Whitesnake ou autres. Casquette sur la tête et, si possible, une tresse tombant dans le cou. Il y a aussi ceux qui portent les cheveux très longs et qui battent la mesure avec la tête. Ce sont les cheveux qui dansent.

Ce public-là a ses exigences. Helmut a commencé par “Holy Diver”, du groupe américain Dio. Ce théâtre en plein air est un amphithéâtre avec gradins en demi-cercle et, au pied de la scène, une surface où ceux qui aiment bouger et danser voient le spectacle debout. Là, immédiatement, les bras se sont levés et les poings se sont tendus. C’était gagné. Au reste, pendant le spectacle, ils sont nombreux à avoir quitté les places assises pour descendre là où le rock se vit. Dans le show “Helmut goes Classic”, il portait un smoking queue-de-pie. Ici aussi. Sauf que l’habit est en cuir, avec boutons d’argent. Sur scène, l’unique décor était l’affiche du spectacle avec, en lettres de feu, le prénom du chanteur décomposé et adapté : HELL MUT.

Elvis Presley en version metal

Deuxième titre du spectacle : “I Was Made For Lovin’You”, de Kiss. Celui-là, tout le monde le connaît. Il est dédié à l’autre public, celui des fans de toujours. Clairement, si on emmène des curieux non initiés à des spectacles de groupes metal, AC/DC, Iron Maiden…, ces gens n’auront, en deux heures, que deux ou trois morceaux qui leur sont plus ou moins familiers. Chez Helmut Lotti, on est dans une philosophie de best of. Rien que des tubes ou presque. Il va en puiser à la source de ce rock-là : “Smoke On The Water”, de Deep Purple, et “Paranoid”, de Black Sabbath. Naturellement, il a la voix haute des chanteurs spécialisés. Mais lorsqu’il reprend “Born To Be Wild”, de Steppenwolf, ou “Poison”, d’Alice Cooper, il sait aussi chanter dans le grave et dans le rauque.

Avec son expérience du spectacle, Helmut a aussi l’art de rebondir là où personne ne l’attend. Fan devant l’Éternel d’Elvis Presley, il n’est jamais monté sur une scène sans reprendre au moins un titre de son idole. Presley n’est pas très métal ? Helmut adapte “That’s All Right Mama”, à sa sauce nouvelle. Ça, c’est le grand moment du spectacle. Il est essoufflé lorsqu’il termine la chanson.

Johnny aurait certainement apprécié

Figurez-vous qu’il a aussi intégré à ce show metal sa version de… “Que je t’aime” de Johnny Hallyday. Le corps de la chanson, c’est le texte et la musique que nous connaissons. Mais il a adapté et rallongé l’intro. Il fait dans le visuel aussi en portant son pied de micro sur ses épaules, comme des haltères. Et il a changé, version hard, le final. Johnny aurait certainement apprécié. Helmut est même venu chez les “métalleux” avec un morceau joyeux qu’il avait écrit lui-même pour le spectacle “Classic” : “Tiritomba”. Adapté aussi. Ça, c’est de l’humour. Et le public marche ! Helmut Lotti a aussi écrit, avec ses musiciens, un “metal” qu’il a mis à son répertoire : “The Darkness”.

Arrive le moment où il annonce la dernière chanson. Le public : “Oh !” Et lui : “Mais c’est une longue !” Ce sera “Paradise City”, de Gun N’Roses. En rappel, “Run to the Hills”, de Iron Maiden.

À la sortie, mercredi à Deurne, l’album Metal d’Helmut Lotti, tout chaud, tout frais, était en vente. Il est dans les magasins depuis ce vendredi matin.