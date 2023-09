Jack Sonni, ex-guitariste de Dire Straits, est mort

Évoquer Dire Straits, c’est évidemment penser à Mark Knopfler, virtuose de la guitare au son caractéristique, fondateur du groupe. Mais il n’était bien sûr pas seul à bord de Dire Straits. Le nom de Jack Sonni, “l’autre guitariste” du groupe, est nettement moins connu. Natif de Pennsylvanie, John Thomas Sonni de son nom complet, travaillait dans un magasin d’instruments de musique à New York quand il s’est lié d’amitié avec Mark Knopfler. Ce dernier l’a invité à intégrer Dire Straits en décembre 1984, alors que le groupe surf sur le succès de “Sultans Of Swings” et s’apprête à enregistrer Brothers In Arms qui deviendra son album le plus vendu et l’un des plus grands succès des années 80. Jack Sonni remplace Hal Lindles qui avait lui même succédé à David Knopfler, frère de et membre fondateur de la formation britannique.