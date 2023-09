Décès de Faye Fantarrow, la protégée de Dave Stewart du groupe Eurythmics

On a appris lundi la mort de Faye Fantarrow à seulement 21 ans. La chanteuse britannique a succombé à une tumeur du cerveau agressive et rare contre laquelle elle luttait depuis des mois. Plus jeune, elle avait déjà dû combattre deux leucémies. C’est sa mère qui a fait part de la terrible nouvelle aux fans via un post sur X (ex-Twitter).