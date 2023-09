Lou Deprijck va publier des titres posthumes du Grand Jojo

”Des chansons pour les Diables Rouges, j’en ai en effet fait trois ou quatre, nous confesse Lou Deprijck, âgé lui de 77 ans aujourd’hui. C’est mon ami le grand jojo qui m’a entraîné là-dedans. Tous les ans, j’en ai fait avec lui. Certaines étaient bonnes, d’autres pas. Donc, il y en a certaines que l’on n’a pas retenues.” Avant de préciser qu’il n’a pas produit ni composé uniquement des morceaux sur notre équipe nationale de football. “Dans mon double album des Two Man Sound Playa del sol qui va sortir ici en septembre, j’ai toute une panoplie que j’ai faite avec lui. Dont la dernière chanson qu’il a faite avant de mourir, qui sera donc sur mon disque, s’appelle Geef Mo Buzz, Gérard. Une musique typique brusseleir. Je l’ai mise pour l’anecdote.”

”Geef Mo Buzz, Gérard” : leur titre posthume inédit ensemble

Plus qu’un producteur pour Jean, Lou Deprijck était aussi un de ses plus grands amis. “C’est mon frère”, confie-t-il, nostalgique. “J’ai produit énormément de chansons pour lui mais on a aussi fait plein de bamboulas avec lui, j’ai de nombreux souvenirs, il me laisse un grand vide.” Et d’ajouter : “On a fait un dernier morceau ensemble”, nous dévoile Lou Deprijck au sujet de ce titre sur une musique thaï qui est une “locution de plate Brusseleir très connue”. “Ça s’appelle Geef Mo Buzz, Gérard. C’est lui qui a fait les paroles et m’a donné un coup de main en studio où on entend sa voix derrière.”

Pour la traduction de ce titre brusseleer "Geef Mo Buzz, Gérard", comprenez donc "Donne-moi du travail, Gérard". Ou encore, d'après Jean-François Vankueken (patron de la Brasserie de la gare de Berchem-Saint-Agathe où le Grand Jojo et Lou Deprijck avaient leurs habitudes): "Vas-y, fonce"; "Mets les gaz", "Donne un coup", Gérard.

"La dernière chanson qu’il a faite avant de mourir sera sur mon nouveau disque. Une musique typique brusseleer.”

Le producteur révèle aussi qu’il y aura un autre morceau inédit de lui qu’il compte sortir. “Tout ça avait été fait deux ou trois mois avant son décès, son cancer a été fulgurant. Il a commencé à dépérir à partir de ce moment-là… Il voyait des gens par parcimonie. Sa femme, Nicole, allait lui chercher à manger. Son moral était assez affecté d’un seul coup.” Mais Lou Deprijck ne veut garder que les bons souvenirs. “J’en ai des milliers !”, se souvient-il. “De Forest National au Cambodge où on a fait des bamboulas pas possible (sourire) !” Des moments mémorables gravés à jamais dans sa mémoire. “C’est un bouquin que je dois écrire sur lui !”

Lessines-moi un mouton : son surréalisme à la Magritte

”J’avais des affinités avec Paul Rouge, le peintre lessinois, nous explique l’habitant de Lessines Lou Deprijck lorsqu’on lui demande d’où vient sa fascination pour le peintre belge Magritte qui inspire tout ce qu’il produit ou compose en musique. C’est lui qui m’a un peu initié à cela. Et la bibliothécaire d’ici est folle dingue de Magritte. Elle m’a montré comment il était à Lessines, etc. Et mon bistrot était une succursale de Magritte. D’où mon cadeau à ma ville d’une statue de Magritte. Mais bon, c’est une petite ville paisible de province et elle n’avance pas beaucoup.” Et d’ajouter que “quand on a fait deux, trois fois le tour du monde, on s’aperçoit que les vraies valeurs, ce n’est pas ça mais les êtres humains. La chaleur que tu en dégages et les émotions que tu peux avoir. Le reste… il n’y a aucun cercueil qui suit avec tes meubles, hein !”

Si le producteur ne s’est pas mis à peintre comme son idole, il garde Mark Twain et Alphonse Allais comme professeurs. “J’adore le musée de souvenirs de Magritte de Jette, où il a habité. Quand tu penses qu’il peignait dans sa cuisine qui fait 3 mètres sur 2 en costume et sa femme l’engueulait à chaque fois car elle ne voulait pas que ses coups de peinture aillent dans ses mets (sourire) ! Mon fils a fait plein de bouquins sur Magritte. Et je lui ai filé une histoire qui se passe à Lessines et ça va s’appeler Lessines-moi un mouton (NdlR : en référence à la chanson de Mylène Farmer) ! C’est l’histoire d’un gars qui tue plein de gens pour des raisons futiles, et il les remplace par des têtes de mouton (rire) !” Il ne faut pas avoir peur du Lou (Deprijck), il ne mord pas. Surréalisme à la belge, quand tu nous tiens. Tout comme le Grand Jojo et ses chansons mythiques, de Jules César à On a soif en passant par sergent Flagada.