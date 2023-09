La mort de Lee Halliday, l’homme sans qui Johnny ne serait jamais devenu Johnny

Sans Lee Halliday, avec un “i”, pas de Johnny Hallyday, avec un “y”. C’est peu dire que cet Américain né Lemoine Gardner Ketcham, dans l’Oklahoma en 1927, chanteur et danseur de music-hall, a compté plus que tout autre dans la carrière du Taulier. Il lui a donné son nom, avec un “i” qui mutera par erreur en “y” un peu plus tard, son goût pour le spectacle et la danse – la gestuel de Johnny n’est pas sortie de nulle part- entre autres. Il a été son père adoptif, son père de cœur puisque Jean-Philippe Smet a été abandonné par son père biologique, son parrain artistique et son manager jusqu’au début des années 80, avant une rupture brutale.