Que vaut “Angry”, le nouveau single des Rolling Stones

Tout à tour blagueurs, un brin nostalgiques, cabotins et esquiveurs, ils ont joué le jeu de la conférence de presse façon Late Show face à un Jimmy Fallon, mégastar de la télévision américaine, complètement dans son personnage. Peut-être même un peu trop quand il flatte en insistant sur cette idée de “groupe ultime” pour qualifier les Stones. Un petit coup de stress malgré tout pour l’animateur qui a tout vu et tout fait avec ses invités, qu’il s’agisse de Paul McCartney, de U2, etc.

Ne nous y trompons cependant pas, même si les Stones paraissaient excités comme des gamins pendant l’exercice, tout ça a certainement été bien rodé, fignolé dans les moindres détails. Il en va ainsi des Late Shows américains qui sont scénarisés de bout en bout. Qu’importe, le rendu était au rendez-vous. Ce n’est pas tous les jours qu’on voit des octogénaires – ou presque – s’amuser de la sorte en présentant un nouvel album. Et le trio de fredonner quelques mesures au passage, histoire de bien mettre l’eau à la bouche de son public. Là aussi, la recette est connue. Mais quand elle fonctionne à merveille, pourquoi s’en priver ?

Le meilleur titre des Stones depuis bien longtemps

Keith Richards a beau dire que “depuis que Charlie (Watts, le batteur des Stones décédé en 2021, NdlR) est parti, c’est différent”, la réalité est que les Stones restent les Stones. Avec tout ce qui a fait leur succès – planétaire – auprès des uns, et la répulsion des autres. La preuve avec “Angry”, premier single extrait de Hackney Diamond, dévoilé mercredi.

Dès les premières mesures, la messe est dite : les Stones font du Stones… comme ils savent si bien le faire. Ça commence par un riff de guitare dont seul Keith Richards a le secret. Une batterie carrée emboîte le pas et la voix de Mick Jagger – qui défie le temps qui passe – fait le reste. Il n’y a peut-être pas le refrain accrocheur ultime façon “(I Can’t Get No) Satisfaction”, mais qui leur en voudra après 18 années de disette ou presque. Car deux ou trois titres originaux ont bien été proposés par le groupe depuis 2005 et la sortie de A Bigger Bang. Et “Angry” est clairement le meilleur de ceux-là. Le tandem Mick Jagger/Keith Richards en a encore sous la pédale à 80 balais.

Du rock à l’ancienne donc, avec tous les standards stoniens respectés. Le tout indubitablement taillé pour la scène, ce qui laisse entrevoir une nouvelle tournée mondiale après celle des 60 ans du groupe. Tournée des stades, bien évidemment.

Tous les clichés rock sont de sortie

Manque d’audace, de créativité ? Allons bon ! Qui peut se targuer, à 80 printemps ou presque, d’encore remplir des stades, de proposer un album original et de sortir un single suffisamment accrocheur ? Pas grand monde, assurément. On ne va tout de même pas leur demander de se convertir au style Lady Gaga, The Weeknd ou Stromae pour être dans l’air du temps…

Le clip qui accompagne la chanson est à l’aune du single : tous clichés rock en avant. Des guitares, des poses scéniques, une blonde pulpeuse (l’actrice Sydney Sweeney, NdlR), une décapotable qui sillonne les rues de Los Angeles et un peu de cuir par-ci par-là. Difficile de faire plus dans le genre.

Faux modestes

Mick Jagger et consorts se disent très satisfaits d’Hackney Diamonds. Faux modeste, le chanteur ajoute : “Nous ne sommes pas très ambitieux, mais nous espérons que vous l’aimerez tous”. Ben tiens, comme s’il ne sait pas qu’il va faire mouche auprès du public qui suit le groupe, toutes époques confondues. Il est taquin ce Mick Jagger, récemment reçu dans le club des octogénaires. Avec ses comparses, n’a-t-il pas mis en ligne un supposé site défectueux avec seulement quelques secondes de “Angry” en guise de teaser. Frustrant pour les uns, très drôle pour les Stones à n’en pas douter. Rock’n’Roll wil never die.