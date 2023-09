Calogero à propos du prix des places de concert : “La musique doit rester accessible, je veux que mon public ait accès à mes concerts”

En marge de l’interview qu’il a accordée à la DH pour la sortie de son nouvel album A.M.O.U.R. ce 8 septembre, il a aussi été question, avec Calogero, du sujet du moment : le prix des places de concert. Sa tournée 2024 commencera le 11 janvier à Lille. Il sera au Palais 12 à Bruxelles le lendemain. Et le 2 mars à la Rock Hall à Esch-sur-Alzette, au Grand-Duché de Luxembourg. Prix des tickets : de 35 euros pour la fosse à 79 euros pour les places les plus chères. Des tarifs plus qu’accessibles pour un artiste de ce calibre au regard de ce qui est pratiqué parfois chez d’autres.