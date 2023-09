Phénomène à la fin des années 80, The House Of Love était promis à un destin à la Coldplay, mais...

Mais le monde avait changé. L’industrie du disque était en pleine déconfiture et l’audace de la musique de The House Of Love moins au rendez-vous. Après Days Run Away en 2005 et She Paints Words In Red en 2013, le groupe était de retour l’an dernier avec un album enregistré pendant la pandémie en compagnie d’une formation dont le chanteur est désormais le seul rescapé de l’équipe d’origine.

Quelques heures avant qu’il ne monte sur la scène de l’Aéronef à Lille, la DH a rencontré Guy Chadwick pour tenter de comprendre ce qui est arrivé à son groupe. “Autrefois, The House Of Love recevait régulièrement de très bonnes offres pour aller donner des concerts aux États-Unis, mais Terry (Bickers, le guitariste des débuts, NdlR) et Peter (Evans, le batteur du groupe, NdlR) refusaient tout le temps d’y aller. En 2020, juste avant la pandémie, nous avons reçu une offre exceptionnelle pour nous produire dans un festival, à Los Angeles. L’agent qui nous a proposé cette date a également dit qu’il pouvait nous organiser une tournée dans la foulée si on le souhaitait. J’en avais marre de m’entendre dire où je pouvais jouer ou pas. J’ai remercié tout le monde et rassemblé de nouveaux musiciens. Après tout, The House Of Love, c’est mon groupe, point à la ligne. Il s’agit de musiciens de ma région, Hasting, dans le Sussex de l’Est. C’est une petite ville, mais avec une scène musicale très animée. Nous avons fait quelques répétitions et ça a collé entre nous.”

Mais la pandémie est arrivée alors que la tournée américaine devait commencer, c’est ça ?

”Oui. Elle a été reportée. En attendant de la faire, j’ai décidé d’enregistrer un nouvel album. Il y avait une très bonne 'vibe' entre nous. L’énergie et l’enthousiasme étaient incroyables. Je n’étais pas satisfait des deux précédents enregistrés avec les anciens membres du groupe. Ils étaient un peu ternes.”

Ce nouveau disque rappelle votre premier, en 1988, avec des guitares plus agressives. Et toujours de belles mélodies et des textes travaillés…

”Ça aurait pu être un disque bien meilleur si nous avions pu interpréter les chansons sur scène auparavant. Désormais, c’est ce que je vais faire : écrire les chansons, puis les roder en concert parce que ça leur donne plus d’énergie. C’est sur scène qu’on prend conscience de la dynamique qu’elles ont, des nuances qui apparaissent. J’ai assez d’expérience pour savoir comment faire un disque, mais il n’y a rien à faire, quand vous jouez les chansons en concert, il se passe quelque chose de plus. Nous avons fait une tournée au Royaume-Uni en septembre 2022 qui s’est bien déroulée. Ensuite, nous sommes allés donner des concerts aux États-Unis, puis j’ai voulu rejouer en France où nous avons eu beaucoup de succès dans les années 80 et 90. Anvers s’est ajoutée dans ce contexte. Nous n’avions jamais joué dans cette ville. Ça a été une date incroyable à De Roma.”

La setlist proposée par le groupe lors de ces tournées est bien plus vaste que depuis la reformation il y a presque 20 ans. Pourquoi ?

”Quand on a reformé le groupe en 2005, avec Terry et Pete, Terry refusait de jouer en concert le moindre morceau sur lequel il n’avait pas participé sur disque. Ça nous obligeait à ne sélectionner que des titres issus de nos deux premiers albums. J’en ai eu marre. J’aime tous nos disques. Ils ont tous leur histoire. Moi, j’aime beaucoup 'Babe Rainbow'. Rejouer ces chansons a été très agréable. D’autant que les nouveaux membres du groupe n’avaient pas d’idées préconçues sur les morceaux. Je leur ai fait écouter les titres en leur disant que c’est exactement ce que le public souhaitait entendre. Ils ne veulent pas entendre d’autres interprétations de ces chansons. Ils veulent les entendre comme ils les connaissent. Les gars ont compris ça et le groupe est redevenu The House Of Love. C’est ça qui m’a redonné l’énergie et l’enthousiasme. Précédemment, tout cela avait disparu, c’était devenu périmé.”

Regrettez-vous de ne pas avoir pris plus tôt dans votre carrière la décision de changer les membres du groupe ?

”Pas vraiment. C’est comme ça. J’ai pris cette décision il y a trois ou quatre ans parce que je voulais aller rejouer aux États-Unis pour la première fois depuis 30 ans. Nous avons fait des tournées là-bas par le passé, mais ça n’a jamais été agréable. Parce que c’était à chaque fois dans la foulée d’une grosse tournée européenne et nous étions toujours crevés. Or, tourner aux États-Unis, c’est épuisant, notamment à cause des longues distances. C’est vraiment difficile, mais cette fois-ci, je le savais et j’étais prêt à le faire. Et tout s’est très bien passé.”

Est-ce que cela veut dire que The House Of Love est à nouveau sur les rails pour les dix prochaines années ?

”Pourquoi pas ! J’ai en tête de faire un nouvel album à paraître probablement en 2024. J’ai déjà des idées et j’ai écrit pas mal de chansons. J’ai aussi un nouvel agent et le management est très bon. Les planètes semblent alignées. J’ai aussi le sentiment d’être bien aux commandes, ce qui est important pour moi. Je n’aime pas que des gens décident de choses qui ont une influence sur ce que je peux faire ou pas. Ce n’est pas le seul projet. J’aimerais beaucoup rejouer à Bruxelles, à Amsterdam et peut-être à Utrecht. En Allemagne aussi, où je ne suis plus allé depuis des années. Nous y étions très populaires. Il y a beaucoup de choses auxquelles je pense pour le futur.”

Pourquoi le groupe a-t-il splitté en 1993 ?

”C’est une très longue histoire… En gros, j’ai pris beaucoup de mauvaises décisions. Constamment… Un mauvais management, une mauvaise maison de disques… Je me suis planté et j’ai décidé de tout arrêter. Pendant cinq ans, je n’ai plus rien fait, j’étais épuisé et très déprimé. J’avais perdu toute confiance en moi. Ça n’est pas arrivé qu’à The House Of Love, c’est le sort de tant de groupes. La pression liée au succès est énorme, qu’il s’agisse de celle exercée par la maison de disques, par les fans, par votre entourage ou que vous vous imposez. Je n’ai pas bien géré cela.”

Guy Chadwick, fondateur, chanteur et guitariste de The House Of Love, a aujourd’hui 67 ans et il n’entend pas raccrocher sa guitare. ©Suzzie Gibbons/Cherry Red Records

Quitter le label Creation pour la major Fontana fait partie de ces mauvaises décisions que vous évoquez ?

”Tout à fait, c’était une très mauvaise décision. (Silence) Elle était de mon fait et j’ai dû vivre avec.”

Cela a affecté votre créativité de vous retrouver signés sur une major ? La maison de disques exigeait-elle que vous preniez telle ou telle direction ?

”Ça peut convenir à certaines personnes, mais ce n’était pas le cas pour moi. Actuellement, je lis l’autobiographie de Bono. Je constate combien les quatre membres de U2 sont soudés. Ça les rend si forts, déterminés et confiants qu’ils n’ont besoin de personne d’autre pour atteindre leurs objectifs. The House Of Love n’a jamais connu une telle unité… ”

Quand vous avez arrêté le groupe au milieu des années 90, c’était une décision définitive ?

“Oui, je pensais que c’était définitif. J’ai fait un album solo que j’aime bien, mais il n’a pas fonctionné comme je l’espérais. À partir de ce moment-là, j’ai tout abandonné. J’ai arrêté de faire de la musique pendant cinq ans. J’ai vendu toutes mes guitares sauf une. Tout mon matériel. Pour moi, c’était terminé.”

Qu’est-ce qui vous a fait changer d’avis ?

”Je suis toujours resté en contact avec l’agent du groupe qui était un ami. Un jour, il m’a appelé pour demander de faire un nouvel album pour un label qu’il créait, sans aucune pression. Ça m’a plu et j’ai proposé de reformer The House Of Love. Terry Bickers et Pete Evans se sont montrés intéressés et c’était reparti. Mais les retrouvailles ont été très difficiles. Il restait beaucoup de ressentiments entre Terry et moi. Mais à l’époque, cette reformation convenait à tout le monde. Il nous a fallu une bonne année avant de redevenir amis. Nous avons refait un album qui était correct, mais pas génial. Mais nous avions toujours un public, ce qui nous a permis de faire des concerts. En 2008, nous avons donné un concert anniversaire lors duquel on a rejoué tout le premier album. C’était à guichets fermés et c’était incroyable d’être là après 30 ans alors que je croyais que l’histoire était enterrée. Mais à la fin du concert, sur scène, je ne ressentais plus rien du tout. Il n’y avait plus aucun feeling. Ce concert se déroulait dans le cadre d’une tournée pendant laquelle Terry et moi nous disputions souvent. Je trouvais qu’il ne s’investissait pas assez, qu’il était paresseux. C’est le dernier concert que nous avons joué ensemble. Deux ans plus tard, je me suis séparé de lui et de Pete.”

La configuration originale de The House Of Love en 1987: le bassiste Chris Groothuizen, le batteur Pete Evans, le guitariste Terry Bickers et le chanteur et guitariste Guy Chadwick. ©Creation

Revenir en 2005 avec un album, après plus de dix ans de séparation, c’était un pari risqué. Parce qu’entre-temps, le marché du disque s’est effondré…

”Ça a été compliqué et le disque ne s’est pas bien vendu. L’album que nous avons sorti en 2022 s’est vendu à plus d’exemplaires que les deux disques que nous avons sortis en 2005 et 2013, ce qui est très bien. Il y a encore suffisamment de fans qui veulent nos CD et nos vinyles. S’il n’y avait pas le public, j’arrêterais. J’adore écrire des chansons et enregistrer des albums, mais s’il n’y a personne pour les acheter, à quoi bon en faire.”

Malgré les galères, vous semblez toujours avoir la passion 35 ans après vos débuts avec The House Of Love…

”C’est à cause de ce qui s’est passé, de cette décision de réunir un nouveau groupe pour donner des concerts aux États-Unis, ce qui n’était pas une mince affaire. Parce que dans ma tête, l’Amérique, c’est une histoire inachevée. Parce que je n’ai jamais pris de plaisir là-bas alors que j’aime le pays et ses habitants. Ça n’a pas été simple de monter la tournée américaine, mais c’est ça qui m’a redonné l’énergie et l’enthousiasme à mon âge. Je me souviens de John Lee Hooker qui avait 91 ans quand il a donné son dernier concert. J’ai aussi vu le dernier concert de Nina Simone quand elle avait la septantaine. Elle était très fatiguée et fragile, mais sur certaines chansons, je me suis dit qu’elle était toujours incroyable. Il faut prendre soin de soi et ne pas faire comme Mark E. Smith : se bourrer la gueule à en mourir. Sinon, tu es foutu. Surtout à mon âge.”

Le premier album du groupe, sorti sur le label Creation, a été réédité maintes fois depuis plusieurs années. Ce n'était pas le cas des trois albums suivants parus chez Fontana. Ils sont à nouveau disponibles au format vinyle, de même qu'un copieux coffrets en CD dans lequels se trouvent les face B, des inédits et des concerts.

Le coffret Burn Down The World est disponible chez Cherry Red Records, tout comme le dernier album en date, A State Of Grace.

Les trois albums parus chez Fontana sont réédités en vinyle et disponible chez The Sound Of Vinyl.

