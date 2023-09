BJ Scott part en tournée, mais pas seule: “Moi, c’est Mamie Marmite”

"Cela fait une vingtaine d’années que je le suis quand je suis aux États-Unis. Dès qu’il va jouer quelque part, j’y vais, que ce soit en groupe ou en solo. Mais un jour, alors que nous travaillions ensemble lors d’un festival d’auteurs-compositeurs, il s’est passé un déclic. Je me suis dit qu’il fallait absolument qu’on donne des concerts ensemble en Belgique. Mais le Covid est arrivé. C’est donc une session de rattrapage que nous proposons."

Qu’est-ce qu’il a de particulier ce musicien ?

"Il a une sorte d’aura et fait preuve de beaucoup de générosité. Et c’est un prodige, que ce soit en groupe ou en solo. Comme moi, il vient de l’Alabama. Lors de nos concerts, nous présenterons des chansons originales que nous avons écrites, mais aussi des reprises. Le fil rouge restera cependant la musique du sud des États-Unis que nous partageons."

Il a déjà sorti combien d’albums ?

"Aucun, parce que c’est un nomade. Il vit de sa musique, et d’amour et d’eau fraîche. Si vous voulez l’écouter, vous devez impérativement venir aux concerts. Il y a parfois quelque chose sur YouTube mais le véritable Mel Knapp est à découvrir sur scène-."

À quand un nouvel album de BJ Scott ?

"Pas tout de suite parce qu’il y a The Voice qui arrive bientôt. Mais cette aventure avec Mel me donne envie d’écrire des chansons pour moi-même. J’ai beaucoup coécrit et écrit pour les autres ces dernières années. J’adore ça mais je vais me remettre à écrire pour moi. Pourquoi pas des duos ? Et je travaille toujours sur cet interminable livre de cuisine. Je ne parviens pas à le finir. (rire)"

Il n’est toujours pas terminé ?

"Les recettes sont là mais c’est aussi un livre autobiographique. Et pour le moment, je vis les choses que j’ai envie de vivre. Ça rend la fin du travail compliquée…"

Un livre de recettes, cela signifie qu'o verra un jour BJ Scott dans le Meilleur pâtissier ou dans Master Chef ?

"Jamais de la vie ! Je suis fascinée par ces gens qui ont de super techniques mais ce n’est pas ma came. Je suis plus terre à terre. Moi, c’est Mamie Marmite. Je ne fais que des choses qu’on cuisine chez nous, dans le sud des États-Unis. Musique et cuisine sont indissociables pour moi. Nous faisons beaucoup de barbecues. Et beaucoup de sauces pour les accompagner. Chez nous, tout est dans les sauces. On aime aussi mélanger la viande avec les crustacés et les fruits de mer, comme ça se fait au Portugal. Il y a aussi un peu d’Afrique dans tout ce qu’on cuisine. On appelle cela le Slave Trade Ground. C’est de triste origine puisque c’est lié à la traite des esclaves mais il en sort une cuisine délicieuse et variée."

En concert à Tournai (14/09), Lasne (20/09), Drogenbos (22/09), Nadrin (23/09), Enghien (08/10), Bruxelles (10/10) et Huy (14/10).

Toujours dans "The Voice"

La rentrée est synonyme de retour pour The Voice sur la RTBF. D'abord avec la version Kids qui commence le 19 septembre. Il faudra se montrer plus patient pour la 11e saison du télécrochet en mode classique. Le début des tournages des Blinds est programmé pour la fin octobre-début novembre, confie BJ Scott qui sera bien évidemment de la partie, elle qui n'a jusqu'ici manqué qu'une seule promotion. Et la chanteuse est loin d'être lassée. "Sinon, je ne le ferais pas, insiste-t-elle. C'est fun. On découvre à chaque fois de nouveaux talents. Il y a aussi un peu de stratégie donc, on se taquine. Chaque saison m'a apporté quelque chose personnellement, que ce soit sur le plan émotionnel, musical ou poétique. C'est inspirant."

Découvrir des talents, les aider à progresser ou, ne serait-ce qu'améliorer leur anglais ou comment bouger sur scène la comble. "Même si The Voice est un télé-crochet, cet apprentissage est noble et honnête", dit-elle. Et cela lui apporte beaucoup de satisfaction personnelle.