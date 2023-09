Les Rolling Stones, Isabelle Adjani, Vitaa, Taylor Swift : il y a du très lourd à venir côté musique d’ici à la fin de l’année

Isabelle Adjani et l’album qu’on n’attendait plus

L'autre climax attendu d'ici au basculement vers 2024, c'est la sortie de Bande originale, le nouvel album d'Isabelle Adjani. Avouons-le, on n'y croyait plus tant ce disque semblait promis au sommeil éternel dans un tiroir - ou plutôt un disque dur - de Pascal Obispo. Entamé en 2006 avec le chanteur, il aura fallu 17 ans pour qu'il soit bouclé. Quarante ans après Isabelle Adjani réalisé avec Serge Gainsbourg, l'actrice retrouve le micro entourée de très beau monde : Étienne Daho, Gaëtan Roussel, Christophe, Daniel Darc, David Sylvian (ex-Japan), Seal, Simon Le Bon de Duran Duran ou encore Akénathon et Benjamin Biolay. Sortie le 10 novembre.

Vitaa en mode solo

Du très lourd encore avec le retour de Vitaa. Après le succès phénoménal de l'aventure VersuS, déclinée en plusieurs versions, en compagnie de Slimane, la chanteuse annonce un cinquième album solo. Peut-être le dernier de sa carrière comme elle l'a laissé entendre dans un entretien accordé à Purecharts en juin dernier. Elle annonce un disque très personnel pour lequel Slimane a participé à l'écriture de quelques titres. Charlotte est attendu le 6 octobre.

Padam padam… Revoici Kylie Minogue

Avant cela, Ed Sheeran et Kylie Minogue auront dégainé leurs nouveautés. Le 22 septembre pour l'Australienne qui proposera Tension. À 55 ans, elle pourrait refaire le coup de X sorti il y a 16 ans, avec son tube planétaire "Can't Get You Out Of My Head". En effet, le single "Padam Padam" fait fureur dans les charts, surtout en Angleterre et aux États-Unis.

L’énigme Ed Sheeran

Quant à Ed Sheeran, il revient en catimini. Pas de promo pour soutenir les ventes de Autumn Variations qui sera en rayon le 29 septembre. Ce sera le deuxième disque du chanteur à paraître en 2023, après Substarct commercialisé en mai. A priori, il ne faut pas s'attendre à une série de tubes comme on en a eu par le passé. Mais avec lui, qui sait ?

Le retour de Nicki Minaj

Nicki Minaj sera aussi de retour en cette fin d'année. Un retour prévu avec Pink Friday 2, cinq ans après son dernier album en date, Queen, treize ans (déjà !) après l'insolent succès de Pink Friday premier du nom et sa tournée en première partie de Britney Spears.

Des rééditions royales pour Taylor Swift, Prince et Nirvana

Parmi les nouveautés, certaines n'en sont pas à proprement parler. Elles méritent cependant d'être citées tant ces rééditions sont copieuses. Elles s'apparentent à un nouvel album. C'est le cas de la version réenregistrée de 1989 par Taylor Swift. On le sait, la chanteuse, mécontente de voir son catalogue vendu à des gens qu'elle n'apprécie pas, a décidé de tout réenregistrer et invite ses fans à n'acheter et n'écouter que ces nouvelles versions. Même si les titres sont déjà connus, l'ajout de bonus - nombreux - devrait une fois de plus signer de belles ventes pour celle qui bat record sur record toutes catégories confondues. Rendez-vous le 27 octobre pour ce 1989 (Taylor's Version).

On notera la sortie le 27 octobre d'un imposant coffret Prince entièrement dédié à Diamonds&Pearl, album dévoilé en 1991. Le premier avec le New Power Generation comme groupe. Gros succès commercial qui a donné lieu à six singles, parmi lesquels "Cream" et "Get Off". Pourquoi signaler cette réédition ? Parce ce qu'elle s'accompagne de 47 titres inédits puisés dans le célèbre coffre-fort du chanteur à Paisley Park. Au menu, huit CD ou douze vinyles suivant la version choisie.

Réédition mammouth aussi pour Nirvana. Pas de Nevermind à l'horizon, l'album qui a fait basculer les années 90 a déjà été bien exploité question réédition. Place à In Utero, le petit dernier de la bande à Kurt Cobain. Pas forcément le plus apprécié mais pour ses 30 ans, il revient copieusement enrichi et remastérisé. Avec 53 titres jamais commercialisés précédemment, dont deux concerts, c'est évidemment un événement. D'autant que deux chansons sont de véritables inédits. Sortie le 27 octobre au format 8 LP ou 5 CD dans sa présentation Super Deluxe.

CVD.