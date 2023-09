Pas question d’abandonner The Voice pour BJ Scott: “C’est inspirant”

La rentrée est synonyme de retour pour The Voice sur la RTBF. D'abord avec la version Kids qui commence le 19 septembre. Il faudra se montrer plus patient pour la 11e saison du télécrochet en mode classique. Le début des tournages des Blinds est programmé pour la fin octobre-début novembre, confie BJ Scott qui sera bien évidemment de la partie, elle qui n'a jusqu'ici manqué qu'une seule promotion. Et la chanteuse est loin d'être lassée. "Sinon, je ne le ferais pas, insiste-t-elle. C'est fun. On découvre à chaque fois de nouveaux talents. Il y a aussi un peu de stratégie donc, on se taquine. Chaque saison m'a apporté quelque chose personnellement, que ce soit sur le plan émotionnel, musical ou poétique. C'est inspirant."