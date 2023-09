Un engouement qu’a parfaitement saisi le groupe de presse Gannett, détenteur notamment d’USA Today. Ce mardi, l’entreprise américaine affirme en effet être à la recherche d’un ou une “Taylor Swift Reporter”. “Nous recherchons un journaliste expérimenté, tourné vers la vidéo et capable de saisir l’impact musical et culturel de Taylor Swift”.

À lire aussi

Avant de poursuivre. “Nous souhaitons engager un rédacteur ou une rédactrice énergique, photographe et pro des réseaux sociaux, qui aura une soif insatiable pour tout ce que produit Taylor Swift sur toutes les plateformes. La personne doit se rendre compte de l’enthousiasme généré par la tournée actuelle de Swift et de son prochain album, mais également fournir une analyse réfléchie de sa musique et sa carrière”.

Alors, fan de l’artiste américaine ? Vous savez ce qu’il vous reste à faire…