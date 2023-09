Le nouveau disque, premier album du groupe depuis 2005, contient douze pistes. Lady Gaga chante sur le morceau "Sweet sounds of Heaven", alors que Stevie Wonder est au piano et au clavier. Paul McCartney joue de la basse sur "Bite My Head" et Elton John du piano sur les morceaux "Get Close" et "Live By The Sword". Le batteur du groupe Charlie Watts, décédé en 2021, figure également sur ce dernier titre et sur "Mess It Up".

Le premier single de l'album, "Angry", est déjà sorti depuis une semaine. L'album, quant à lui, sera disponible le 20 octobre.