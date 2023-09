Ce week-end, à la fête de l’Huma, Angèle a surpris tout le monde en interprétant elle-même ce morceau. “Et pourquoi je ne ferais pas ce que les gens me demandent depuis des semaines ?” a-t-elle déclaré. Le résultat semble avoir convaincu : sa version semble mieux accueillie que celle de l’AI. Et ça, c’est rassurant.