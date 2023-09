L’affaire "Ça plane pour moi"

Un soir d’été de 1977, au Studio Morgan de Bruxelles (devenu le studio Molière), Pipou, autre figure marquante de la scène bruxelloise, a pondu ce texte abracadabrant sur lequel Lou a posé une musique à trois accords. Il y avait là trois musiciens : Bob Dartsch, Mike Butcher et un ancien Wallace Collection, John Valcke. Ils ont aussitôt enregistré la chanson bel et bien interprétée par Lou. En quelques heures, la chanson était en boîte. Lou : “Je ne connaissais pas Plastic Bertrand à ce moment-là. Mais j’avais déjà pris la décision de ne pas défendre moi-même cette chanson. Quelques jours plus tard, un copain m’a présenté Plastic, qui était batteur et chanteur dans un groupe. Il était le porteur parfait pour cette chanson : il avait un charisme extraordinaire, il dansait remarquablement et il parlait parfaitement en télé. Tout cela est parti comme un canular.”

Il a toujours été évident pour tout le monde, y compris pour Lou, que sans la participation de Plastic Bertrand, la chanson n’aurait pas eu un tel succès. Première année d’exploitation : 240 000 ventes en Belgique et plus d’un million en France. Depuis, la barre des huit millions de ventes a été dépassée. Kim Wilde, le groupe Red Hot Chili Peppers et Metallica l’ont chantée sur scène. La chanson a été utilisée dans plusieurs films y compris américains et dans de nombreuses publicités, notamment une pub Coca-Cola pour le marché asiatique.

Il faut ajouter qu’à l’époque, Plastic Bertrand a fait de très nombreuses scènes où il chantait "Ça plane pour moi". Personne ne voyait la différence. Par la suite, il a à son tour enregistré la chanson pour des albums best of. Là, c’est clairement lui qui chante. En 2010, la Justice reconnaissait que Lou Deprijck était le véritable interprète de la chanson originale, mais Plastic Bertrand, parce qu’il a toujours été présenté comme tel, devait garder son statut d’interprète légal.