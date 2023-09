Les réactions people au décès de Lou Deprijck, “le génie de la création”, “un surdoué qui aura fait de sa vie un carnaval”

Richard Ruben : “Je n’ai jamais voulu choisir entre Plastic et Lou, la poire ou le fromage, le génie de la création ou le génie de l’appropriation, écrit-il sur Facebook. J’ai toujours été pote avec les deux. Le créateur de “Ça plane pour moi”, de “Charlie Brown” ou des “Petites rues de Singapour”, celui qui révéla Viktor Lazlo et Plastic s’en est allé. Merci Monsieur l’échevin de la Culture de m’avoir fait jouer plusieurs fois à Lessines, merci pour ta gentillesse et ton esprit cultivé. Il ne reste plus que Pipou, Lavilliers et Pagny. Choyons tes amis et célébrons-les tous les jours…”

L’équipe du Grand Cactus : “Hommage à Lou Deprijck qui était parodiquement passé par notre plateau sous les traits de @fabian.lecastel.7 en février 2020. Accompagné par les Hollywood Bananas (@isabelle_hauben et Karen De Paduwa), il avait expliqué face à Plastic Bertrand (@kody_kim) comment il avait écrit et composé “Ça plane pour moi”.”

L'hommage du Grand Cactus à Lou Deprijk. ©Instagram

Dj Daddy K : “Repose en paix mon Lou”

”Il est parti avec son éternel 'chapia' sur sa tête… Le 'Lou' est entré dans le bois de l’éternité à 77 ans…, écrit l’ex-animateur de RTL sur Facebook. Dans les petites rues de Singapour les feux sont passés au rouge… les Hollywood Bananas ne flambent plus… LOU était belge avant tout, le 'Francis' dit LOU reste un personnage pas aussi loufoque que certains pourraient le croire ! Il avait le sens des affaires comme producteur et un talent inclassable connaissant tous les studios de la planète. Je laisse de côté les polémiques bien trop connues…” Et de poursuivre : “Gardons l’exotisme de ce personnage. C’est un surdoué qui aura fait de sa vie un carnaval. Gardons de lui l’immensité de son cœur et ses folies musicales qui nous ont fait danser. II aimait René Magritte de Lessines comme lui qui disait : “Le mot “Dieu” n’a pas de sens pour moi, mais je le restitue au mystère, pas au néant. À 77 ans, LOU DEPRIJCK ne pourra plus lire Tintin 'Godferdom dîî milliards dîi Djîu' le juron préféré de ton grand-père René.”

Le chanteur Saule aussi y est allé d'un mot sur Facebook: "On s’est croisé aux Francos. On a trinqué et discuté 5 minutes ensemble. Je me suis dit en le voyant que j’espérais être aussi cool que lui au même âge. Salut l’ami , j’espère qu’on peut jamer la haut et que tu auras d’autres flashs en 4 couleurs ! Merci pour la musique. Love, Saule."