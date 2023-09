Lou Deprijk a fait un spectacle avec Jean-Claude Van Damme en… Hollywood Bananas

Du temps où il était hospitalisé à Ostende, Claude Barzotti lui montra sa fidélité en venant régulièrement lui rendre visite. Pas plus tard que la semaine dernière, Lou offrait encore à Sara, la fille du chanteur, un portrait peint du Rital qu’il avait commandé à un artiste.

Acheter – mais pas n’importe quoi ! -, c’était une des grandes marottes de Lou. Il avait fait venir, chez lui à Lessines, un yak tibétain et deux lamas péruviens qu’il avait offerts à son père. En 1995, il avait monté, avec un copain, une société de location de limousines et, à Miami, un chanteur local, Ted Vernon, le mit sur un coup spectaculaire : il racheta et ramena en Belgique la limousine de… Sylvester Stallone. Une Lincoln Towncar St-Tropez. Lettres dorées sur la carrosserie. 7 mètres 20 de longueur. Salon arrondi à l’intérieur. Fauteuils en cuir bleu. Et un bar, bien sûr.

Lou pose fièrement devant la limousine de Sylvester Stallone. ©D.R.

À Lessines, l’intérieur de Lou avait quelque chose d’un musée. Et ses tiroirs regorgeaient de trésors. En 2001, il avait retrouvé de vieilles photos qu’il offrit à la DH en exclusivité. Elles dataient de l’époque où il se produisait sur scène avec ses fameuses Hollywood Bananas, légèrement vêtues, qui dansaient sur les rythmes latinos de "Kingston Kingston" ou des "Petites rues de Singapour". La suite par Lou : “J’avais eu l’idée d’habiller les filles de cuir, dans un look un peu sadomaso, et j’avais engagé aussi un garçon, un karatéka danseur qui, le jour du spectacle, a eu un empêchement. Mais il m’a envoyé un de ses copains pour le remplacer. Ce copain, c’était… Jean-Claude Van Damme ! ”

Il était encore totalement inconnu. Van Damme a donc été Hollywood Bananas avant de devenir star d’Hollywood.