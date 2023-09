Prince Jackson, le fils de Michael Jackson, parle du manque de confiance en soi de son père concernant son "apparence physique" et sa couleur de peau

Étant l'invité du podcast de Mike Tyson, Hot Boxin', le jeune homme de 26 ans, a déclaré que son père lui "parlait toujours" de ses problèmes de peaux et de son apparence physique. "Je pense que c'était même dans le rapport d'autopsie", déclare Prince. "Je pense que la cause de ce problème est sujette à des spéculations, mais c'est soit le vitiligo, soit une forme de lupus qui a contribué au vitiligo."

"Il ressentait un gros manque de confiance en lui, son apparence était plutôt tachée", poursuit Prince. "Il voulait donc voir s'il pouvait adoucir son apparence, pour avoir confiance en lui quant à son apparence physique."

Le "King de la Pop" avait déjà parlé de son état de santé concernant sa peau dans une interview avec Oprah Winfrey, après qu'il y eut des spéculations selon lesquelles Michael Jackson essayait de modifier son teint.

"J'ai un trouble cutané, la pigmentation de ma peau. C'est quelque chose que je ne peux pas contrôler", avait-il déclaré. "Quand les gens inventent des histoires selon lesquelles je ne veux pas être qui je suis, ça me fait mal. C'est un problème pour moi. Je ne peux pas le contrôler. Mais qu'en est-il de tous les millions de personnes qui s'assoient au soleil pour devenir plus sombres, pour devenir autre que ce qu'ils sont? Personne ne dit rien de ça."

"C'est dans ma famille, je ne peux pas le contrôler. Ça me rend très triste", disait-il à Oprah. "J'essaie de le contrôler et utiliser du maquillage parce que j'ai des taches sur ma peau et je dois les égaliser. Mais vous savez ce qui est drôle? Pourquoi est-ce si important? Ce n'est pas important pour moi."