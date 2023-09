En effet, Jason Kelce, le frère de Travis a mis un terme aux rumeurs lors de sa présence sur le podcast Audacy SportsRadio 94WIP. "C'est difficile de répondre parce que je ne sais pas vraiment grand-chose sur la vie amoureuse de Travis", a-t-il déclaré.

"Mais ceci dit, je pense qu’il va très bien et je pense que tout est vrai à cent pour cent. J’espère que cette relation ira jusqu’au bout…", affirme-t-il.

Avant de revenir sur ses dires: "Non, je plaisante". Les animateurs du podcast répondent alors avec stupéfaction: "Que ce soit vrai ou non, on leur souhaite le meilleur".

Taylor Swift et Travis Kelce sont proches depuis juillet dernier, lorsque le footballeur a assisté à un concert de la chanteuse au stade Arrowhead de Kansas City. Durant un épisode de son propre podcast New Heights – qu’il anime aux côtés de son frère – Travis a expliqué comment il avait tenté de glisser son numéro à Taylor Swift à travers les bracelets d’amitié désormais caractéristiques de la tournée.