Claudio Capéo: "J’ai fait du metal pour plaire aux filles mais ça n’a pas fonctionné…"

Rose des vents, sorti en 2022 (dont le single “Chez toi” avec Slimane, son adversaire en finale de The Voice France 5) le fera passer par Forest National ce 7 décembre. “Il évoque les hauts et bas de la vie, comment l’humain est fait et montre comment pouvoir avancer tout simplement. La vie, ce n’est pas toujours joyeux, ce n’est pas toujours la fête. Donc, on essaye de parler des deux choses tout en essayant de rester correct et d’en faire une fête au final. En tout cas, que ça se finisse toujours bien.”

À 38 ans, Claudio Ruccolo de son vrai nom est donc un homme heureux. “Très !, assure l’homme du tube “Un homme debout” qui a déjà collaboré avec grand Corps Malade, Mosimann, etc. Après, il y a aura toujours des coups de gueule aussi car on reste humain. Mais je fais ce que je veux de ma carrière ; on n’est pas guidé par des méchants requins qui gravitent autour. Parce que oui, cela existe. Mais on a fait les bons choix et on a choisi des personnes de cœur avec qui travailler.”

Un homme des bois et du bois (ex-menuisier) vu que vous vivez en rase campagne…

”Un homme debout et de la boue aussi (sourire) ! Non mais je chéris mon Alsace car j’y suis bien. Je ne suis pas chauvin de tout ça mais j’aime y retourner. Je suis italo-alsacien, avec des parents immigrés et arrivés en 1970. J’aime mon rapport à la campagne, la nature et aussi avec le gewurztraminer (le célèbre cépage alsacien, NdlR.). Ce rapport avec mes amis, ma famille et les personnes que j’aime. C’est donc là-bas que je les retrouve ; donc, c’est mon paradis !”

"Je me suis rendu compte que je préférais presque chanter que faire de l'accordéon. J'étais donc en train de tromper mon instrument!"

L’accordéon est l’instrument qui vous a toujours accompagné.

”J’ai commencé à seize, dix-sept ans, dans ma chambre. Puis je me suis rendu compte que je préférais presque chanter que faire de l’accordéon. J’étais donc en train de tromper l’accordéon ! J’ai donc dû trouver un juste milieu pour que je puisse aimer les deux à 50/50 pour que personne ne soit jaloux (sourire). Mes chansons, ce sont mes vérités. Ma vie, c’est ce que je suis. Je n’ai pas forcé pour en arriver là. C’est juste que j’ai commencé dans la musette ; j’ai fait du tango, du cha cha cha, du jazz musette, de l’électro jazz et même du metal ! J’avais des dreadlocks, je fumais des pétards et je buvais de la bière. Un vrai rockeur quoi ! C’était pour plaire aux filles mais cela n’a pas marché ! J’ai repris l’accordéon et j’ai rencontré ma femme (sourire) et les enfants sont arrivés ensuite.”

Il y a d’ailleurs une chanson d’un père à son fils sur l’album, “C’est toi le futur”.

”C’était un peu la suite logique de la chanson “Riche”. Et il était important pour moi de parler des enfants ; de ce qu’ils font, ce qu’ils vivent. Car on leur apprend le passé mais, eux, ils nous apprennent le futur. Et c’est surtout eux qui vont devoir le tenir et gérer tout ça ! Et aussi devoir s’occuper de nous, de la Terre, du peuple, de l’humain, de ce qui va ou pas. Ils doivent être solides mais j’y crois à cette belle jeunesse qui arrive ! Il faut leur permettre d’aller de l’avant, ne pas leur mettre des bâtons dans les roues et leur dire qu’ils sont les meilleurs ! Je dis toujours que je suis fier d’eux-mêmes s’ils font de la merde (sourire) !”

En arrivant à Paris, vous avez commencé à chanter dans le métro avec. Un défi ?

”Oui, et surtout, il fallait aussi récolter un petit peu de fric. Avec mon groupe, on ne voulait pas dormir dehors et, puis, c’était une manière aussi de se faire remarquer. Il est sûr que dans notre campagne, il est plus compliqué de rencontrer la bonne personne au bon endroit. Puis, on est parti sans rien, sans boulot et on allait dormir dans des auberges de jeunesse le soir. Dans de grandes chambres tous ensemble, c’était parfois un peu glauque… mais on n’était pas les plus démunis. Au contraire ! Ça allait encore mais ce qui m’avait marqué, ce sont ceux qui n’avaient rien et donnaient tout. De là est venu un homme de goût !”