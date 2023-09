Les coulisses de la rencontre entre François Glorieux et Michael Jackson : “J’avais l’impression de me trouver dans l’antichambre de Dieu”

Initialement, c’est un des avocats du chanteur qui le contacta. “Il a été longtemps question d’une première rencontre avant qu’elle ne se concrétise.” Finalement, elle s’est faite le 2 mai 1989. “C’était assez impressionnant ! On est venu me prendre à l’hôtel à bord d’une limousine aux vitres foncées. On m’a emmené à Beverly Hills, au 21e étage d’un building. Là, j’ai été accueilli par Norma, une bonne noire et très grosse, comme on en voit dans les films. Elle m’a dit quelque chose d’incroyable : 'M. Jackson ne va pas tarder. Il est tellement impatient de vous rencontrer !'”

Le plus impatient des deux était certainement le chef d’orchestre belge : “J’étais tremblant. J’avais l’impression de me trouver dans l’antichambre de Dieu. Un bodyguard est venu me prendre et il m’a ouvert la porte en me disant : 'Have a nice time with Mr Jackson' (Amusez-vous bien avec M. Jackson).”

Michael Jackson est venu à lui pour lui serrer la main : “Je suis tombé à la renverse parce qu’au téléphone, son avocat m’avait bien dit qu’il était hors de question de lui serrer la main. Il m’avait aussi précisé que je ne devais m’attendre qu’à un entretien de cinq minutes. Mais c’est lui, Michael Jackson, qui m’a demandé si j’avais cinq minutes à lui consacrer. En ajoutant : 'Puis-je vous appeler François ?'”

François Glorieux répondit que, pour sa part, il avait toute la soirée à sa disposition : “Alors, il a appelé Norma et il a commandé de la nourriture et m’a proposé de partager son repas.” François Glorieux a été reçu deux autres fois chez Michael Jackson : “Il m’avait même proposé d’être l’arrangeur d’un de ses prochains albums. Cela ne s’est pas fait. Cela aurait été un rêve pour moi, mais je ne me suis jamais fait d’illusions : l’entourage est trop influent sur ces questions.”

Pour ce qu’on en sait, il n’y a que deux Belges qui ont eu ce privilège : François Glorieux et Marcel Marlier, le dessinateur des albums Martine. Eddy Merckx aussi a été reçu par Michael Jackson dans sa loge, mais juste le temps d’une photo.