Quand le groupe de black metal Cradle Of Filth rencontre Ed Sheeran : “Ed est un véritable passionné de musique qui aime certains groupes de Metal”

Cette collaboration aussi étonnante qu’improbable est née de l’admiration que le célèbre chanteur voue, notamment, à Cradle Of Filth. “Ed est arrivé en studio avec sa guitare acoustique en bandoulière”, se rappelle Dani Filth. “Il est arrivé seul, vêtu de son sweat-shirt à capuche à l’effigie du groupe. Il n’y avait pas de reporters, de manager ou de représentants de label. Il a débarqué comme ça. C’était vraiment cool. Ed est un véritable passionné de musique. Il aime certains groupes de metal comme le nôtre ou comme Slipknot notamment avec lesquels il a grandi. On a beaucoup discuté musique avant de jouer ensemble. Notre titre ressemblera comme on peut légitimement s’y attendre à un mélange entre Ed Sheeran et sa guitare acoustique et Cradle Of Filth. C’est assez lourd et il y aura même du blast beat (Ndlr : technique de jeu de batterie rapide et propre au black metal avec double grosse caisse, caisse claire et cymbales). Vu le succès planétaire d’Ed, les gens en ont déduit que nous faisions cela pour l’argent. J’ai donc décidé que tous les bénéfices générés par cette collaboration iront à une œuvre caritative.”

L’actualité musicale de Cradle Of Filth est donc bien chargée depuis la sortie du double album live Trouble and Their Double Lives. Il s’agit de plusieurs enregistrements de concerts réalisés par le groupe entre 2014 et 2019. “C’est notre ingénieur du son qui nous a suggéré cette idée”, remarque Dani. “Il disposait de plusieurs bandes-son de nos concerts et il a réuni les meilleures d’entre elles avant de me les proposer. Nous y avons ajouté deux nouveaux titres.”

Voilà de quoi faire patienter les fans jusqu’à la sortie du prochain album prévue au début de l’année prochaine. “Nous avons bien avancé dans la composition des nouveaux titres”, avoue Dani Filth. “Mais nos nouveaux morceaux seront différents. Nous avons changé de management, de label et tout cela nous a donné un nouvel élan. Nous revenons d’une très belle tournée aux USA où nous avons joué avec DevilDriver dans de très beaux endroits. Nous sommes vraiment très motivés par la perspective de ce nouvel album qui sera surprenant. Je suis persuadé que nos fans vont l’adorer. Il va leur rappeler l’époque Dusk and her Embrace. J’espère que nous pourrons le sortir en janvier ou en février 2024.”