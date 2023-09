Mick Jagger ne compte pas léguer le catalogue des Rolling Stones à ses huit enfants: "Ils n’ont pas besoin de 500 millions $ pour vivre bien"

Dans une interview au Wall Street Journal, il a révélé ne pas avoir l’intention de leur céder le catalogue des Rolling Stones d’après 1971 (celui de 1963 à 1970 appartient au label ABKCO). “Les enfants n’ont pas besoin de 500 millions de dollars pour vivre bien”, a-t-il déclaré. À la place, il envisagerait plutôt d’en faire don à des œuvres de charité. “On pourrait peut-être faire un peu de bien dans ce monde”, précise-t-il.

Cela dit, ses descendants ne doivent pas trop s’en faire : selon le magazine Forbes, rien que son patrimoine immobilier atteindrait la somme vertigineuse de 250 millions de dollars. Auxquels il faudrait ajouter exactement la même somme, sa part des droits sur le catalogue des Rolling Stones incluse, pour arriver à l’estimation de sa fortune personnelle. Ce qui explique sa réflexion sur les 500 millions de dollars dont ils n’ont pas besoin…

Mick Jagger envisage “une tournée posthume”

Avec la sortie d’un nouvel et 24e album, Hackney Diamonds, le 20 octobre, , le “back catalogue” devrait prendre encore un peu plus de valeur. Mais, à 80 ans, Mick Jagger voit déjà plus loin. Bien plus loin. Au point d’évoquer, toujours dans l’interview au Wall Street Journal, la survie du groupe lorsque Keith Richards, Ron Wood et lui ne seront plus de ce monde. “On peut faire du business à titre posthume maintenant, n’est-ce pas ? On peut organiser une tournée posthume. La technologie a vraiment évolué depuis l’affaire Abba”, a-t-il lâché, faisant référence aux concerts virtuels du groupe à Londres dans le cadre de Voyage.

Les pierres ne finiront donc peut-être jamais de rouler.