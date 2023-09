”Je ne veux pas un enterrement triste” : les derniers mots de Lou Deprijck à son protégé SC Younes

Celui qui venait d’enregistrer un single et un clip avec Lou Deprijck, Baila en El sol (où il faisait le couplet rap et la voix qui ambiance le titre en espagnol), n’en revient toujours pas. “Son mental et sa niaque ne correspondaient pas à ce qu’il lui est arrivé. On ressent quand quelqu’un va partir… mais, chez Lou, je n’avais pas ça. Sa niaque et sa lucidité étaient encore fort présentes.” Un contraste “choquant” pour Cecere Stefano de son vrai nom. “Je n’ai jamais vu un personnage comme lui. Lou m’a toujours dit, et c’est le seul qui l’a fait : “profite de la vie tous les jours, chaque seconde”.

S’il était affaibli ces derniers temps, le chanteur relativise. “On avait même été faire des examens cet été, juste avant de partir voir sa fille en Australie et retourner un peu en Thaïlande. Il avait quelques soucis de santé au niveau du foie et du sang mais le médecin lui avait dit que ça allait. En tout cas, pas au point de partir comme cela, aussi brutalement. C’est littéralement tombé du ciel !”

Mélanie Depp, Lou Deprijck et SC Younes ©D.R.

Entre eux deux, c’était bien plus qu’une histoire de musicalité. Stefano le considérait un peu comme son grand-père. “Lou avait produit mon père il y a 30 ans, nous explique-t-il. Mon père m’avait déjà parlé de Lou, même si je suis d’une tout autre génération. Et puis, mon père m’a un peu fait écouter ce que faisait Lou. Et j’ai bien aimé son côté Two Man Sound, latino, reggaeton. Comme je faisais déjà de la musique latino et reggaeton, je me suis dit : je vais faire une maquette et aller chez Lou. Dès que j’ai été chez lui, il a directement sauté sur ma maquette. Il m’a dit : je plonge dedans ! Et on va refaire un album des Two Man Sound” Et de poursuivre. “Depuis là, j’allais presque tous les jours chez Lou. Mais ce n’est pas que simplement musique ou business, c’était plus que cela, il était devenu comme mon grand-père. En plus, j’habite à côté de chez lui, à Grammont, donc j’étais très très proche de Lou.”

Si Lou était devenu son mentor, Younes est devenu son poulain qu’il a pris sous son aile. “En quelques années, il m’a appris énormément de choses. On a fait plusieurs morceaux, il m’a coaché sur plusieurs titres qui vont sortir. On avait prévu de sortir le nouveau Two Man Sound ici en septembre, avec un inédit du Grand Jojo. Il venait chez moi en studio. Lou, c’est Monsieur gimmick, il savait comment ça fonctionnait. On avait prévu de faire une tournée au Mexique pour promotionner l’album. Il avait une telle pêche. Même à son âge, il casse la baraque et il fonce. C’est Lou, Il ne pouvait pas s’arrêter.”

Et de revenir sur son état de santé qui le préoccupait néanmoins. “Je voyais une petite faiblesse par moments, il était fatigué. Je lui disais : Cool, Lou, pas de rush. Mais il n’y avait pas moyen de l’arrêter. Cet été, on a fait plusieurs dates en une semaine et même moi, je me sentais plus fatigué que lui ! Il tenait la distance. Je suis admiratif et fier de ce monsieur. J’ai un profond respect pour Lou.”

Sa mission, aujourd’hui, est de faire perdurer sa mémoire. “Lou aurait voulu sortir à tout prix cet album. Depuis qu’il est jeune, il vit de musique et travail. On est donc en train d’en discuter avec les équipes pour le sortir en guise d’hommage à Lou. Et, personnellement, j’ai envie de continuer à le faire vivre et le faire connaître aux nouvelles générations.”

Sc Younes et Lou Deprijck sur scène @alaindelvoye ©D.R.

Lessines en fête pour Lou ce samedi

”Bourlingueur de profession, saltimbanque le week-end”, peut-on lire sur le faire part de décès de Lou Deprijck qui avait déjà décidé de son épitaphe sur sa pierre tombale : “Francis Lou Deprijck, saltimbanque, mort le plus tard possible et contre son gré.” Les funérailles de Lou Deprijck seront célébrées en l’église Saint-Pierre à Lessines, qui attend du monde, ce samedi 30 septembre dès 10 h 30. Au programme ? “Les musiciens de Lou seront à l’église et un artiste fera aussi une prestation”, nous révèle SC Younes. “Un cortège et une fanfare avec son géant, en mémoire de Lou, passera ensuite par plusieurs rues de Lessines”. Avant de se diriger au cimetière de Wannebecq, dont le jardin de la demeure de Lou Deprijck donne directement sur “ce boulevard des allongés” (comme il plaisantait avec nous), où se déroulera l’inhumation. “Lorsqu’il sera déposé au cimetière, les habitants de Wannebecq comptent fêter Lou avec sa musique, conclut-il. Parce que Lou me l’avait dit : “Je ne veux pas un enterrement triste”. Il veut une fête, que tout le monde soit là et avec le smile. La couleur noire n’est d’ailleurs pas son truc !” Si Younes ne fera pas de discours lors de la cérémonie (”je n’y arriverai pas”), leur dernière chanson -Baila en El Sol- sera diffusée dans l’église.

