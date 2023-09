Macy Grey, toujours en voix : “Il y avait beaucoup de colère dans les rues aux États-Unis contre les violences policières"

Cette voix, quelque part entre la Billie Holiday abîmée des derniers jours et la Tina Turner de “Nutbush City Limits”, fait à nouveau la différence sur The Reset, nouvel album de la diva soul américaine qui avait quelque peu disparu des radars. The Reset se démarque par la présence d’un vrai groupe soudé (The California Jet Club, soit Le batteur Tamir Barzilay, le claviériste Billy Wes et le bassiste Alex Kyhn) entourant désormais la chanteuse et des textes particulièrement engagés. “Lorsque j’ai commencé à enregistrer, il y avait beaucoup de colère qui s’exprimait dans les rues aux États-Unis contre les violences policières envers la communauté afro-américaine, les lois conservatrices pénalisant l’avortement ou les inégalités sociales. Si vous ajoutez toutes les frustrations suscitées par le Covid, c’était une vraie bouilloire à laquelle je ne pouvais pas rester insensible.”

Les titres “Mr Policeman”, “America” et “Cop Killer” illustrent cette tension latente sur fond de funk torride et même de références au gangsta rap californien du début des années 90. Dans “Cop Killer”, Macy Gray fait ainsi allusion au brûlot “Cop Killer” d’Ice T/Body Count (1992) et au sulfureux “Fuck Tha Police” du collectif Niggers With Attiude (1988). “Des chansons qui exprimaient ce qui se passait dans les ghettos avec les mots du ghetto”, explique-t-elle. The Reset abrite aussi des titres plus néosoul ainsi qu’une tentative de revival disco (”The Disco Song” avec un sample de Sylvester).

Autre indice de son retour en forme, sa reprise magnifique de “Rock And Roll Suicide” sur “Ziggy Stardub”, album du collectif Easy Star All-Stars qui réinvente en mode reggae l’intégralité de l’album The Rise And Fall Of Ziggy Stardust de David Bowie. “En 1999, Bowie m’a appellée personnellement pour me dire qu’il adorait mon premier album et m’a invitée à assurer la première partie de sa tournée. Je ne l’oublierai jamais. Il m’a fait découvrir auprès d’un public plus rock.”

Le 8/11, La Madeleine, Bruxelles.

The Reset, Moonslice Records