Idoles d'antan des ados, ils avaient laissé suggérer dès le mois dernier un retour dans les studios, avant de faire une apparition en commun à la cérémonie des MTV Video Music Awards. Les cinq membres avaient présenté un prix à Taylor Swift, la mégastar clairement en admiration.

Le nouveau morceau évoque le style de pop dansant de la fin des années 1990 et du début des années 2000 qui avait fait le succès de Le boys band *NSYNC, sensation de la fin des années 1990 avec la future superstar Justin Timberlake parmi ses membres, a sorti vendredi sa première chanson en plus de deux décennies., avec notamment "Tearin' Up My Heart".

C'est le premier morceau publié par le groupe depuis leur dernier album en 2001, "Celebrity".

L'année d'après, Justin Timberlake avait annoncé se lancer dans une carrière solo, avant que les membres ne se disent officiellement "Bye Bye Bye" en 2007.

Justin Timberlake, 42 ans, a composé de la musique pour les deux premiers films "Trolls" et sa chanson "Can't Stop the Feeling!" lui a valu une nomination aux Oscars en 2017.