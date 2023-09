U2 présente son nouveau single, Atomic City : “Une lettre d’amour à notre public”

Le rock, décidément, ça conserve. Au lendemain de la présentation du deuxième single des Rolling Stones, “Sweet Sounds of Heaven”, destiné au 24e album du groupe, Hackney Diamonds, c’est au tour de l’autre plus grand groupe de rock contemporain, U, de dévoiler un nouveau titre.

Intitulé Atomic City, en référence au surnom donné à Las Vegas dans les années 40, il tombe particulièrement à pic puisque Bono, The Edge et leurs potes commencent ce vendredi 29 septembre leurs très lucratifs 25 concerts (prix moyen : 300 dollars, et il ne reste uniquement des tickets à… 1 450 dollars pour le show du 5 octobre) dans la nouvelle salle événementielle de la cité du Nevada, The Sphere. “Honnêtement, Las Vegas n’était pas l’argument massue, mais c’est là que se trouve The Sphere”, a expliqué The Edge. D’une capacité de 18 600 places, la salle qui a coûté deux milliards de dollars permet de diffuser des images en très haute résolution à 360 degrés, avec du son provenant de partout, ce qui offre des possibilités artistiques d’un novueau genre.

Le retour

Pour Bono, “Atomic City” constitue “une lettre d’amour à notre public”, comme l’indiquent très clairement les paroles : “Where you are is where I’ll be.” Musicalement, les mélodies ondulent entre du U2 pur jus, avec une beat obsédante, et parties plus soft ont parfois un petit parfum des Beach Boys ou de “Call Me” de Blondie. Les fans seront heureux de retrouver MacPhisto, le double satanique de Bono qui avait sublimé l’album Achtung Baby en 1991 et dont les prédictions (”Parier sur un futur disparu depuis longtemps…”) sont toujours aussi effrayantes.

Un morceau parfois déroutant, donc, mais qui traîne bien dans l’oreille.