Jada Pinkett Smith a fait savoir sur ses réseaux sociaux qu'elle était soulagée que quelqu'un soit tenu responsable du meurtre de Tupac Shakur, 27 ans après les faits.

À lire aussi

Vendredi soir, l'actrice a posté sur Instagram une réaction courte mais concise à l'arrestation d'un suspect quant au meurtre de 2Pac. En effet, Duane "Keefe D" Davis a été Arrêté et accusé du meurtre de l'artiste à Las Vegas. L'affaire stagnait depuis des années.

La femme de Will Smith a écrit: "Maintenant, j'espère que nous pourrons obtenir des réponses et avoir une conclusion. R.I.P. Pac."

Jada Pinkett Smith réagit à l'arrestation d'un suspect du meurtre de 2pac. ©INSTAGRAM

L'histoire d'amitié qui lie Tupac Shakur et Jada Pinkett remonte à très loin. En effet, ils étaient des amis très proches dans les années 80 et 90 lorsqu'ils ont grandi ensemble et se sont côtoyés jusqu'à l'âge adulte.

Jada a longtemps insisté sur le fait qu'ils n'avaient jamais été romantiques, même si beaucoup de fans en doutent encore aujourd'hui.

2Pac était devenu un artiste incontournable de la côte ouest américaine après une carrière aussi brève que fulgurante, avant d'être abattu en septembre 1996 à Las Vegas, dans des circonstances qui demeurent floues. Il avait 25 ans.