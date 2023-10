Un géant et le prince Laurent pour un adieu en musique à Lou Deprijk

Onze chapeaux ont été placés sur son cercueil. ©JC Guillaume

Des Lou dans l’assistance

Le cercueil était recouvert de onze de ses emblématiques chapeaux. Sa sœur nous expliquait qu’il en restait beaucoup dans sa maison. Certains ont aussi été glissés à l’intérieur du cercueil. Des chapeaux, il y en avait beaucoup – surtout des panamas – dans l’assistance. Des amis et des admirateurs avaient voulu en porter pour la circonstance. Certains ajoutaient la chemise colorée et la veste noire. Pour autant qu’ils aient la même carrure que le chanteur, l’effet – surtout de dos – était stupéfiant. Il y avait des Lou dans ce public…

Parmi ceux qui s’étaient ainsi coiffés, il y avait les membres du Cayoteu 1900, une association de Lessines qui a sa fête annuelle au mois d’août et, à chaque édition, Lou amenait des copains artistes.

Un monde fou dans l’église. Beaucoup ont dû rester debout pour suivre la longue absoute. L’entrée du prince Laurent a bien sûr été remarquée. Ils étaient vraiment copains. Une choriste nous racontait qu’il y a quelques semaines à peine, elle avait encore dîné avec Lou et le prince dans un restaurant des galeries à Bruxelles.

Par contre, peu d’amis du show-business. Son comparse des Two Man Sound, Pipou, est venu, ainsi que Jean-Luc Fonck, Christian Delagrange et un chanteur liégeois, Mike Allison. L’accordéoniste Michel Pruvost aussi. Philippe Soreil et Claude Rappé. C’est tout et c’est peu. Viktor Laszlo, qui a été lancée et produite par Lou, s’est excusée par un petit mot à la famille. André Torrent aussi. Marylène Bergman également.

Lessines - Enterrement et cérémonie de Lou Deprijck. A Lessines, le 30 septembre 2023 ©JC Guillaume

Il y eut bien sûr des hommages. Ses deux filles et Mélanie, sa “fille de cœur”, ont pris la parole. Zoé, l’aînée qui vit en Australie, a rappelé que son père passait sa vie à échafauder de nouveaux projets. À la question 'Mais tu n’as pas envie d’arrêter et de te reposer ?', il répondait toujours 'Si je m’arrête, je meurs.'”

Son énergie débordante a été évoquée aussi par l’échevine de Lessines, Line De Mecheleer, qui a travaillé avec Lou lorsqu’il était conseiller communal (il l’a été jusqu’en 2021). “Il avait des tas d’idées, mais il voulait surtout que tout soit fait sur-le-champ. Je devais lui expliquer qu’il y avait des règles administratives et des procédures à suivre. Il me répondait alors avec son grand sourire : 'Moi je pédale et toi, tu conduis !'” Elle a aussi rappelé que Lou avait offert à sa ville une statue surréaliste de Magritte assis sur un banc. Puisque l’illustre peintre est lui aussi né là-bas.

À droite, la chorale de l’église Saint-Pierre de Lessines. À gauche, des musiciens d’orchestre. Ils portaient tous une chemise à fleurs et un chapeau noir encerclé d’un ruban blanc. Au centre, le cercueil de Lou Deprijck, décédé le 19 septembre, à l’âge de 77 ans. Ils sont nombreux à avoir remarqué que le cercueil du chanteur de "Kingston Kingston" et de "Charlie Brown" avait quitté le funérarium dans un corbillard de marque Maserati. Ça, c’est sans doute quelquue chose qui lui aurait plu. Puis il est entré dans l’église accompagné par la musique de l’orchestre. Une Joyeuse Entrée, si l’on peut dire. En tout cas, une cérémonie à la dimension du personnage. Avec ses chansons à lui et les musiques liturgiques.

Lou Deprijck habitait dans le village de Wannebecq, en face du cimetière où il a été inhumé. Il avait la particularité d’avoir eu, de son vivant, un géant à son effigie. Micro dans une main et une banane dans l’autre, pour rappeler le temps des Hollywood Bananas, ce géant et la fanfare locale attendaient “la Maserati” pour précéder Lou jusqu’au cimetière où il est entré aux accents de la Brabançonne. Un dernier moment de recueillement respectueux puis, sur la place du village, ce fut la fête. Avec un bar, une friterie et une sono pour la musique. Le soleil était de la partie. Ses proches en étaient tous convaincus : “C’est ce que Lou aurait voulu parce que c’est ce qu’il a toujours aimé.”