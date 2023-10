Chantal Goya: "J’aurais pu faire carrière au cinéma, si j’avais accepté de faire des scènes de nu"

43 ans après le lancement de son premier spectacle, les enfants d’autrefois, et ceux d’aujourd’hui, se pressent encore pour la voir enfiler son costume de Marie-Rose. La société actuelle est si “triste et difficile”, comme elle l’affirme, qu’il est important d’apporter “de la joie et de l’émerveillement”. Au cours d’un entretien intimiste, Chantal Goya revient pour nous sur sa carrière et sa vie, qui n’a pas toujours été un long fleuve tranquille.

Aujourd’hui, aucun autre artiste ne semble être prêt à vous succéder ?

“Ce que je propose est unique, et ce serait impossible de produire à nouveau cela aujourd’hui. Déjà rien que pour le budget ! 500 000 euros pour un enregistrement avec un orchestre symphonique en studio, 800 000 euros pour les décors… C’est une fortune ! De nos jours, les producteurs veulent du rendement. Si au bout de six mois cela ne prend pas, on passe à la trappe. Mes chansons ne sont pas diffusées à la radio, je suis un personnage au milieu d’une scène de théâtre. Il est impossible pour moi de chanter sans un spectacle !”

Vous avez fait rêver les enfants toute votre vie, pourtant votre enfance n’a pas été facile ?

“Je vivais en Indochine et à ce moment-là les “Vietcongs” tuaient les Français. Un jour, ils sont arrivés et ont voulu tuer mon père. Je n’avais que trois ans mais je me suis avancée et j’ai dit : ‘Vous ne couperez pas la tête de papa’. Ils l’ont libéré et nous ont dit de quitter le pays. Finalement, cet épisode ne m’a pas marqué outre mesure. Au contraire, cela a forgé mon caractère. Je n’ai jamais eu peur et je ne me suis jamais laissée faire. Vous n’imaginez pas les vieux vicieux qui me couraient après quand j’étais jeune. Je foutais des tartes à tout le monde (rires). ”

Avec une telle carrière, vous avez dû en rencontrer du beau monde ?

“Bien sûr ! Charles Aznavour venait dîner à la maison. Sammy Davis a chanté pour moi 'Pandi Panda' au grand théâtre des champs Elysée pour l’UNICEF. Je me souviens également de Louis de Funès, il m’avait dit que lorsqu’un comédien se faisait trop applaudir à son goût sur scène, il lui piquait les fesses avec une épingle (rires). Mais je garderai surtout en mémoire ce que Barbara m’a dit : 'Tu resteras à vie sur scène, les parents expliqueront à leurs enfants qui tu es’. C’était une médium ! ”

Avec du recul, comprenez-vous pourquoi l’épisode fâcheux du “Jeu de la vérité” a pris de telles proportions ?

“Monsieur Dechavanne a beaucoup abordé cet épisode dans Les orages de la vie, je n’ai pas trop compris. C’est arrivé il y a tellement longtemps, on s’en fout ça en devient chiant ! Ce qui compte c’est la carrière. Je pense que si cette histoire a fait autant de bruit à l’époque, c’est parce que les gens ont tellement été surpris de voir que j’étais naturelle et que j’avais le culot de dire la vérité avec humour et gentillesse. Beaucoup sont jaloux de la réussite des autres. Mais il faut dire les choses, moi je n’ai aucun regret. Je ne suis pas une fayote !”

Pourquoi ne pas avoir poursuivi votre carrière au cinéma ?

“J’aurais pu faire une énorme carrière au cinéma, si j’avais accepté de faire des scènes de nu et d’embrasser un tas d’acteurs. Il rêvait tous de me voir faire ça, mais moi je ne peux pas ! Déjà m’habiller avec une minijupe et la poitrine exposée, c’est impossible pour moi. Je suis trop pudique. Quand je suis Marie-Rose, je suis avec la robe qui me correspond et je me sens bien, elle me colle à la peau. On m’a proposé plusieurs fois de faire du théâtre. Je sais que cela ferait un carton, mais ce serait plus fort que moi, je transformerais les dialogues pour m’adresser aux enfants. C’est impossible pour moi d’être au cœur d’un spectacle à destination des adultes. Je pense que je rendrais fous les comédiens (rires). ”

Votre mariage avec Jean-Jacques Debout est la preuve qu’un couple dans le show-business peut fonctionner

“C’est très rare et il faut tomber sur le bon numéro ! Moi j’avais toujours dit quand je me marierai ce serait pour la vie. Quand j’ai rencontré Jean-Jacques Debout, je ne le connaissais pas du tout. Très vite, il m’a dit on se mariera, on aura deux enfants, tu seras célèbre à 30 ans et tu chanteras à l’opéra. Je me suis dit : quel dragueur fou. J’avais 18 ans et je ne voulais rien de tout ça. Je voulais être journaliste et devenir grand reporter. Je sortais d’une famille de cinq enfants dont je me suis toujours occupé et je ne voulais plus de ça. Pourtant, tout ce qu’il m’a dit est arrivé. Il n’y a pas de hasard dans la vie, même si les choses auraient pu évoluer autrement. Lors de notre premier rendez-vous, on s’est chacun rendu dans un café différent mais qui portait le même nom. À l’époque il n’y avait pas de téléphone portable pour le prévenir, heureusement il m’a attendue (rires) ! ”

Vous avez un rapport particulier à la Belgique, puisque votre grand-mère est née à Namur ?

“J’ai cet esprit très inventif et coloré propre aux Belges. La fantaisie, l’humour et le recul sur beaucoup de choses. Le côté très artistique en moi sans le savoir c’est la Belgique. Il y a un goût inné chez les Belges je trouve ! ”

Mettrez-vous un jour un terme à votre carrière ?

“Je n’arrêterai jamais. D’ailleurs, j’ai signé un contrat pour adapter le spectacle du Mystérieux voyage de Marie-Rose en dessin animé pour le cinéma. Cela devrait sortir en 2026, en français, en anglais et en espagnol. Et si cela fonctionne, on fera tous les autres spectacles. Mais je serai intransigeante sur le rendu, je veux qu’on retrouve la Marie-Rose du début. Je souhaite que cela ressemble aux premiers Disney, loin de la violence des dessins animés actuels. ”