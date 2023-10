Conflit entre Booba et Magali Berdah: le rapeur accusé d’avoir repris son cyberharcèlement… un jour après sa mise en examen

À lire aussi

Son action avait trouvé un certain écho auprès des politiques en France. Problème : c’est surtout la forme qui est reprochée à B2O. Dans son message, il assure que son objectif est sain… tout en chargeant encore Magali Berdah. “Prétendre le contraire relève de la manipulation. C’est ce que fait depuis le début la plaignante en me ciblant systématiquement pour cacher ses casseroles et ses multiples condamnations. Elle a escroqué un vieil homme de 96 ans, elle est en interdiction de gérer depuis 2020 et jusqu’à 2025, elle doit un demi-million d’euros au fisc, deux millions à deux influenceurs, elle sort de garde à vue pour être jugée en décembre pour banqueroute de sa société de courtage en assurances. On comprend qu’elle soit anxieuse car elle est en train de se faire rattraper par la patrouille”.

Comme à son habitude, le chanteur se dit serein. “Pour ma part, j’assume mes actes et je suis confiant en la justice. La mise en examen n’est qu’une étape du début de l’instruction. J’ai l’intention de me défendre et de me battre sur tous les aspects de la procédure”, conclut l’artiste.

Les avocats de Magali Berdah en remettent une couche

Un jour après cette information, les avocats de Magali Berdah ont saisi le juge par courrier. Ils accusent Booba d’avoir repris son cyberharcèlement le soir même après avoir été entendu par la justice. Maître David-Olivier Kaminski, Antonin Gravelin-Rodriguez et Rachel-Flore Pardo ont listé quatre publications du musicien diffusées sur les réseaux sociaux depuis sa mise en examen.

D’après la source proche du dossier, le contrôle judiciaire de Booba lui interdit d’entrer en contact avec Magali Berdah. “Le principe du harcèlement réside dans la répétition des faits. La volonté de faire du mal et de détruire doit cesser. L’institution judiciaire ne peut traiter Elie Yaffa (le vrai nom de Booba ; NDLR) autrement que comme n’importe quel mis en examen qui ne respecte pas son contrôle judiciaire”, assurent encore les avocats dans ce courrier.

Que risque Booba après cette nouvelle accusation ? Si le juge devait constater un non-respect du contrôle judiciaire, trois scénarios sont possibles selon BFM : le magistrat pourrait rappeler Booba à ses obligations, alourdir celles-ci ou saisir le juge des libertés et de la détention pour qu’il statue sur un placement en détention provisoire. Entre mai et 2022 et mai 2023, Booba aurait envoyé près de 487 messages par médias interposés. Ce qui aurait dégradé la santé de la plaignante, qui a créé Shauna Events, une agence spécialisée dans les relations entre les personnalités issues de la TV et les marques.