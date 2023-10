”Plastic n’est pas content” : la lettre de Boris Bergman, qui évoque Plastic Bertrand, adressée à la famille de Lou Deprijck

”- Bonjour Boris… c’est Véronique… Véronique Genest ! J’avais reconnu ta voix, Véronique.

- Voilà ce qui m’amène… Je vais être dans un film qui s’appelle “Légitime violence”. J’y joue le rôle d’une des choristes de Plastic Bertrand. J’aimerais bien que tu fasses le texte que nous devons interpréter. Je peux laisser ton numéro à Plastic B ?

-Bien sûr, Véro…

Quelques jours plus tard, j’attends, côté chocolaterie, l’arrivée de Lou qui est encore officiellement le producteur de Plastic Bertrand. Lou et moi portons le chapeau de la même couleur et de la même marque : un borsalino Alessandria…. Première boulette.. des 5 musiques que l’on m’a proposées, j’ai choisi celle composée par Lou… Les autres étant de Plastic lui-même. “Plastic n’est pas content…” me chuchote Lou. Ce qui me permet de découvrir le rire unique de mon futur compère. Je vais souvent attendre Lou au milieu des vapeurs de chocolat. Et, de “Bergman/Van Houten” à Viktor Laszlo, nous allons bien nous amuser… Du studio de l’avenue Rachel aux paradis de nuit, rejoints par le troisième larron : Arno, l’unique. De la chaussée d’Anvers au festival de Rochefort, que de douces images je garde en moi..

Ne repose pas en paix, Lou… Fais comme d’habitude où que tu te trouves…

Salut l’ami”

Signé, “Boris (Bergman)”.