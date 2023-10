"Un Cri" : encore un titre inédit de Johnny Hallyday bientôt disponible

Cela fera six ans, le 5 décembre, que Johnny Hallyday nous a quittés, mais il reste toujours incroyablement présent dans les oreilles des fans. En plus d'une future comédie musicale, à la longue liste des inédits déjà sortis, il faudra en ajouter un nouveau. En plus de dix titres emblématiques, l'album Made in Rock'n'Roll contiendra "une chanson totalement inédite composée et réalisée par son acolyte Yodelice, témoignage ultime des sessions d'enregistrement de Johnny": "Un Cri". Il faudra attendre le le17 novembre pour le découvrir mais les précommandes, elles, ont déjà débuté.