Keith Richards : l’arthrite a changé sa façon de jouer

Dans une interview à la BBC, Keith Richards a annoncé souffrir d’arthrite. Ce qui a affecté son jeu. “Curieusement, je ne doute pas que ce soit le cas, mais je ne ressens aucune douleur, c’est une version bénigne, déclare-t-il. Je pense que si j’ai ralenti un peu, c’est probablement dû à l’âge. C’est intéressant, : quand je me dis : 'Je ne peux plus faire ça', la guitare me montre une autre façon de le faire. Un doigt se déplace d’un cran et une nouvelle porte s’ouvre. On apprend toujours. L’école n’est jamais finie, Man…” D’évidence, l’âge lui a aussi apporté la philosophie.