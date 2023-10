Effervescence au Cirque Royal : un Jeff Goldblum hyper communicatif y a donné un concert de jazz frais et pétillant

Jeff Goldblum & The Mildred Snitzer Orchestra ne présentent pas seulement un concert, ils livrent un véritable spectacle d’un peu plus de deux heures (avec entracte). Le pianiste de jazz commence par un bref discours (toujours lumières allumées), mêlant humour et bons sentiments. S’en suit alors un jeu interactif, qui agit comme un véritable ice breaker, au plus grand plaisir du public. L’acteur de 70 ans confie ensuite être en Belgique pour la toute première fois. Et après s’être promené dans les rues de Bruxelles, il ne peut s’empêcher de dire “quelle ville magnifique”, sous les acclamations de l’assistance. Et alors qu’il parle de frites, de moules et de chocolat, l’assemblée lui suggère de goûter l’une de nos fameuses bières. Un spectateur lui tend alors une pinte de Crystal, que Jeff Goldblum saisit. Après avoir aspiré une gorgée, une partie du public ne peut s’empêcher de chanter “il est des nôtres, il a bu son verre comme les autres”, sous le regard surpris et amusé de l’acteur. Le groupe arrive, les lumières s’éteignent, place à la musique.

La bonne humeur communicative de Jeff Goldblum

Jeff Goldblum s’installe au piano, entouré par une guitare, une contrebasse, un orgue, un saxophone et une batterie. Le groupe commence alors à jouer, sur une rythmique classique de jazz, alternant les improvisations et solos de chacun. Jeff Goldblum ne tient pas en place, il regarde le public quand il ne joue pas, il admire ses camarades lors de leurs solos… Jeff Goldblum s’amuse et ça fait plaisir à voir ! Après ce premier morceau, retour à une partie plus “stand-up” avec un quiz 100 % belge pour les membres du groupe. Et si la plupart ne connaissent pas les réponses, Joe Bagg à l’orgue connaît le nom de notre roi, et commence même à jouer un court passage de “La Brabançonne”.

Le groupe est alors rejoint sur scène par Gina Saputo, dans une longue robe tout en sequins bleus. Dès les premiers mots, la chanteuse de jazz gagne le cœur du public avec sa voix profonde et suave. Un timbre impressionnant, comme on en entend rarement. Elle interprète à la perfection “Moon river” (chantée à l’origine par Audrey Hepburn), et nous transporte dans un univers doux et mélancolique. S’ensuit une reprise de “The Cat” par le groupe, dans une ambiance plus jazzy et dansante.

Durant tout le spectacle, Jeff Goldblum alterne entre morceaux jazz et échanges avec le public. Une interaction qui donne un vrai vent de fraîcheur, avec la bonne humeur communicative de l’artiste. Après un quiz Eurovision et une question sur Sandra Kim, le public reprend à l’unisson “J’aime la vie”. En évoquant ensuite la récente lauréate Loreen et son tube “Tattoo”, l’artiste plaisante en déclarant qu’il envisage de se faire deux tatouages : “Belgian fries” et “Sandra Kim”. Le groupe enchaîne en interprétant “Tattoo” dans une version jazzy, portée par la voix toujours aussi impressionnante de Gina Saputo, qui jongle habilement entre puissance et légèreté. Le concert se conclut par un chaleureux au revoir de Jeff Goldblum, alors que le groupe reprend la mélodie emblématique de Jurassic Park. Pendant ces deux heures, on en oublierait presque que le pianiste est également un acteur de renommée internationale !