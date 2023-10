Retour de Vaya Con Dios après 20 ans de silence : "Ce single reflète qui je suis aujourd'hui"

Profitant d’une précédente session d’écriture avec Thierry Plas et François Garny, ses nouveaux acolytes de Vaya Con Dios, elle a travaillé sur “Shades of Joy”. Souvenez-vous, en 2020, la Belgique fonctionne alors en bulle de réunion de trois personnes. Ils décident d’y inclure le groupe. Ce qui leur aura permis de commencer à travailler ensemble au quotidien au sein des Studios Zoo de Thierry. De nouvelles chansons, inspirées et forcées par les circonstances prennent vie.

Deux ans plus tard, un album résulte enfin de cette grande période de créativité et de liberté sans stress ou contrainte de temps. Et c’est un premier aperçu de cet album que nous propose aujourd’hui Vaya Con Dios. À propos de ce nouveau single, Dani nous explique : “J’ai écrit de nombreuses chansons d’amour dans le passé et j’ai compris que l’amour est très souvent une illusion à laquelle on veut s’accrocher coûte que coûte. J’en suis arrivé à la conclusion qu’il ne peut y avoir d’amour sans respect et que nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les autres nous respectent si nous ne nous respectons pas nous-mêmes. Être fidèle à soi-même est bien plus important qu’être fidèle à son partenaire.”

La chanteuse a la voix si particulière est également ravie de la sortie de ce nouvel opus. ” C’est un album dont je suis fier car il reflète qui je suis aujourd’hui et comment Vaya con Dios a évolué au fil des années. Apporter une touche de lumière au monde en ces temps troublés.”

Un groupe made in Belgium qui a vendu plus de 10 millions d’albums

Vaya Con Dios, pour les plus jeunes, est un groupe belge qui a connu le succès à la fin des années 1980 avec un style et un univers musical particulier. Le groupe à vendus plus de 11 000 000 d’albums dans le monde.

Mené par la voix de Dani Klein, le groupe a enchanté un public international. Formé à Bruxelles en 1986 par Dani Klein, Dirk Schoufs (décédé en 1991) et Willy Lambregt (décédé en 2019), le combo a commencé à trouver sa place sur la scène musicale locale. S’inspirant d’un mélange éclectique de jazz, blues et de pop, ils ont créé un son à part et reconnaissable.

Le premier album éponyme de Vaya Con Dios, sorti en 1988, contenait les tubes comme “Just a Friend of Mine” et “Johnny” qui ont propulsé Vaya Con Dios sur le devant de la scène internationale. Les albums suivants, dont “Night Owls” (1990) et “Time Flies” (1993) ont également renforcé la réputation du groupe. Des morceaux comme “Nah Neh Nah” et “Heading for a Fall” sont devenus de vrais succès internationaux.

Au fil des années, Vaya Con Dios évolue tant musicalement qu’artistiquement, explorant de nouveaux territoires tout en restant fidèle à ses racines. Leur discographie témoigne de leur polyvalence, avec des chansons couvrant plusieurs langues et embrassant un large éventail d’influences musicales. Des ballades intimes aux hymnes optimistes et énergiques, Vaya Con Dios a continuellement repoussé les limites de son son, captivant le public par son engagement indéfectible envers l’excellence musicale.