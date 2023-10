Madonna remonte sur scène avec ses enfants : “Je devais survivre pour eux”

”Je ne pensais pas y arriver et les médecins non plus”, a-t-elle lâché devant une salle comble, avant d’attaquer le premier de ses 47 tubes de la soirée, le très symbolique “Nothing Really Matters”, dont les paroles (”I’ll never be the same because of you”) ne pouvaient que toucher les fans. Auxquels elle a réservé de nombreuses surprises. À commencer par la venue de ses quatre enfants sur scène.

Lourdes (27 ans) est venue assurer le show à ses côtés en distribuant des bonnes notes aux danseurs sur “Vogue”, Mercy (17 ans) l’a accompagnée au piano sur “Bad Girl”, Stella (11 ans) s’est insérée dans la chorégraphie de “Don’t Tell Me” et son fils adoptif David (18 ans) s’est mis à la guitare pour “Mother And Father”.

”Je me suis réveillée à l’hôpital et mes enfants étaient autour de moi, a expliqué la chanteuse de 65 ans. J’ai oublié cinq jours de ma vie ou de… ma mort. Je ne sais pas vraiment où j’étais. Mais les anges me protégeaient. Et si vous voulez connaître mon secret et comment j’ai survécu, je me suis dit : “Je dois être là pour mes enfants, je dois survivre pour eux.”” Une déclaration suivie d’une version acoustique du tube de Gloria Gaynor, “I Will Survive.”

”Cela me brise le cœur de voir des enfants souffrir”

Durant sa performance, elle ne s’est pas contentée d’enchaîner ses plus grands succès et ses costumes vintage. Elle a aussi eu une pensée pour les victimes en Israël et à Gaza. “C’est tellement douloureux d’être le témoin de tout ça, a-t-elle lancé à la foule. Cela me brise le cœur de voir des enfants souffrir, des adolescents souffrir, des personnes âgées souffrir. Je suis sûre que vous êtes d’accord.”

La réponse, ses admirateurs pourront la donner les 21 et 22 octobre, au Sportpaleis d’Anvers. Il reste encore quelques places pour le dimanche, à 196,70 € ou… 599,57 €.