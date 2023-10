Grand Corps Malade sort un nouvel album : "J’ai essayé d’imaginer notre Terre dans soixante ans"

À quarante-six ans, Grand Corps Malade mesure le chemin parcouru depuis ses premières compétitions slam dans les maisons de jeunesse (”J’ai vu la lumière”). Il s’interroge sur la parenté et l’avenir de ses enfants (”La sagesse”, “Retiens les rêves”) et offre aussi une magnifique déclaration à la femme qui partage sa vie (”Reflets”). Fin observateur de notre époque, il trouve les mots touchants pour capturer des tranches de vie cabossées (”Le jour d’après”), se rappeler une escapade sentimentale (”Deauville”) ou se lancer dans un délire fictionnel rien qu’en observant un couple à la terrasse d’un café (”Rue Lafayette”).

Le nouvel album de Grand Corps Malade. ©Yann Orhan

Qualifié d’auteur optimiste, il dresse pourtant un constat très sombre de notre planète dans 2083. “Je ne me voyais pas enregistrer un album en 2023 sans parler de la problématique ­environnementale. En m’appuyant sur les analyses d’experts, j’ai essayé d’imaginer notre Terre dans soixante ans. Mon récit n’est pas optimiste mais la réalité ne l’est pas non plus. La seule note d’espoir vient de la nouvelle génération, bien plus sensible que nous à cette problématique.”

Porté par les beats électro de Quentin Mosimann, avec qui il collabore depuis Mesdames, et la réalisation au scalpel de Guillaume Poncelet, Reflets trouve l’équilibre parfait entre les mots et les beats. Une complémentarité qui est d’ailleurs le sujet de la chanson “Paroles et musique”. “Dès mon premier disque, Midi 20, en 2006, j’ai mis de la musique sur des mots. Par contre, je dois toujours faire gaffe : ce que je raconte doit primer sur le reste. C’est par le mot que je suis arrivé là où j’en suis aujourd’hui.”

Le 14/1, Forest National. Reflets, Anouche Records