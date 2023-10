Hackney Diamonds, le meilleur disque des Rolling Stones depuis Tattoo You en 1981

Les raisons de cette réussite ? Après des tournées anniversaires (Forty Licks, Sixty), des best of et des archives live qui ont constitué leur fonds de commerce pendant près de deux décennies, les Stones se devaient de sortir non seulement de nouvelles chansons, mais surtout de bonnes chansons. Et ils ont bossé dur. Vingt-trois morceaux ont été écrits, composés, enregistrés et mixés dans plusieurs studios entre 2021 et 2023, pour en garder finalement douze, forcément ceux dont ils sont le plus satisfaits. Même si Mick Jagger (80 ans depuis le 26 juillet), Keith Richards (qui franchira ce cap le 19 décembre) et le “jeunot” Ronnie Wood (76 ans) bottent toujours en touche quand on leur demande quand ­sonnera la fin de leur carrière, ils savent qu’il s’agit sans doute de leur ultime salve. La décision de placer le titre “Rolling Stones Blues” en fin de disque est ­particulièrement symbolique. Il s’agit en effet d’une relecture fidèle de “Rollin’Stone”, standard blues de Muddy Waters qui leur avait inspiré leur nom de groupe au début des années 60. Une manière de nous faire comprendre que la boucle est bouclée.

Avec sir Paul McCartney

Si Hackney Diamonds se clôture avec le son poisseux du Delta du Mississippi, il s’ouvre par le riff désormais familier d’”Angry”, premier single déjà streamé neuf millions de fois depuis sa sortie. Le sommet de l’album se situe, pour sa part, au track 4 avec “Bite My Head Off”, un morceau de fou avec des accords punk croisant les Sex Pistols de “Never Mind The Bollocks” à “Respectable”, le brûlot des Stones qui figurait sur Some Girls (1978). Pendant deux minutes, Keith et Ronnie font des grands moulinets sur leurs guitares, Mick balance du “fuck” et de la “bitch” sur le refrain avant d’appeler Paul McCartney, autre octogénaire ­célèbre, à la rescousse. “Viens Paul, fais-nous ­entendre quelque chose de bon à la basse” peut-on entendre. On ignore ce que les papys ont pris comme vitamines avant d’enregistrer cette claque, mais ils peuvent nous envoyer la prescription.

Charlie Watts, qui avait participé aux premières sessions new-yorkaises, en 2021, est également présent. On l’entend sur deux chansons. Si l’émotion est palpable sur l’intro de “Mess It Up” – c’est Charles qui fait le décompte initial en claquant ses baguettes -, la suite de la chanson se révèle très faiblarde. Trop pop et trop propre. Avec “Get Close” et son saxo un peu beauf, ce sont les deux déceptions du disque. Plus réussi, “Live By The Sword” réunit Charlie, Mick, Keith, Ronnie et Bill Wyman, bassiste original qui avait quitté les Stones en 1993. Elton John, qui rajoute des lignes de piano boogie, participe aux célébrations. “C’est trop tard pour dire “je suis désolé””, chante un Mick Jagger revanchard sur cette composition évoquant à nouveau l’urgence de “Some Girls”.

Avec Lady Gaga

Un album des Stones sans ballade ne serait pas un album des Stones. Hackney Diamonds en compte trois : “Depending On You”, “Driving Me Too Hard” et “Dreamy Skies”. Autant de chansons country/blues comme seuls les Stones savent en faire avec orgue, guitare sèche, solo à la slide de Ronnie et voix en ­falsetto de Mick. “Dreamy Sky”, la plus réussie d’entre elles, aurait pu figurer sur Exile On Main St. Le narrateur est un poor lonesome cow-boy qui doit faire une pause “loin de la ville et des problèmes”. Tandis que Mick évoque “une chanson de Hank Williams à la radio”, Keith enfile les arpèges sur les cordes boisées. Émotion, grand frisson et à coup sûr un tube pour faire monter le son.

On rappellera aussi les sept minutes et vingt-deux secondes du deuxième single “Sweet Sounds Of Heaven”. Lady Gaga et – surtout – le clavier rythm and blues de Stevie Wonder en font un cousin du classique gospel des Stones “You Can’t Always Get What You Want” (1969). Cerise sur le gâteau, “Tell Me Straight”, ballade grungy à la Pearl Jam chantée par le pirate Keith. Nous sommes en 2023. Ne croyez pas ce qu’on vous dit. Le rock n’est pas mort. Il est invincible. Comme les Stones…

